جزئیات طرح ملی آموزش هوش مصنوعی به معلمان اعلام شد

جوان آنلاین: نشست خبری آغاز آموزش هوش مصنوعی به معلمان سراسر کشور در معاونت علمی ریاستجمهوری برگزار شد. عمادالدین فاطمیزاده، رئیس ستاد توسعه فناوری و کاربردیسازی هوش مصنوعی معاونت علمی در این نشست اظهار کرد: هوش مصنوعی دیگر فناوری متعلق به آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها و شرکتهای بزرگ فناوری نیست؛ این فناوری متناسب با موضوع این جلسه وارد نظامهای آموزشی شده و بهصورت جدی شیوه تدریس، یادگیری و ارزشیابی را تحتتأثیر قرار داده است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبیعتاً ما نمیتوانیم آموزش را با شیوههای گذشته ادامه دهیم و باید معلمان عزیزمان را برای همراهی با فناوریهای جدید آماده و مسلح کنیم.
فاطمیزاده تصریح کرد: معلمان ما در این شیوه جدید، دیگر انتقالدهنده صرف مطالب کتابهای درسی یا مراجع علمی نیستند، بلکه در واقع نقش راهنما، تربیتکننده و تسهیلگر یادگیری را ایفا میکنند.
رئیس ستاد توسعه فناوری هوش مصنوعی معاونت علمی با اشاره به زنجیره برنامههای این ستاد گفت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، زنجیرهای از نفوذ فناوری هوش مصنوعی در آموزش عالی و سطوح متوسطه و ابتدایی را طراحی کردهاند؛ ما پیشتر طرح «ایران دیجیتال یک» را داشتیم که روز گذشته اختتامیه مرحله اول آن برگزار شد و اکنون در حال طراحی برنامه برای «ایران دیجیتال دو» جهت آموزش تکمیلی هستیم.
وی افزود: طرح آموزش معلمان نیز حلقه دیگری از این زنجیره است. در سطح آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی نیز برنامههایی برای حمایت از کاربرد هوش مصنوعی در حوزههای علوم انسانی، علوم پایه و تمامی رشتههای دانشگاهی داشتهایم.
فاطمیزاده با بیان اینکه ثبتنام این دوره بهزودی آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: این دوره حاصل تعامل و همکاری بینبخشی میان وزارت آموزش و پرورش، ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی (وابسته به معاونت علمی)، دانشگاه صنعتی شریف و بخش خصوصی بهعنوان کارگزار ارزیابی است.
وی ادامه داد: محتوای این دوره با تایید و همکاری متقابل آموزش و پرورش و دانشگاه شریف تدوین شده و سعی شده است نیازهای معلمان بر اساس نظرسنجیها و نظر کارشناسان تأمین شود. این آموزش در قالب فیلمهای آموزشی در اختیار معلمان قرار میگیرد و گذار از یک فیلم به فیلم بعدی، منوط به قبولی در آزمونها و پرسشهای طراحیشده بین دورههاست.
رئیس ستاد توسعه فناوری هوش مصنوعی معاونت علمی در پاسخ به نگرانیها درباره جایگزینی معلم توسط هوش مصنوعی، تأکید کرد: ما بهشدت به معلمان احتیاج داریم و این نیاز بیشتر نیز خواهد شد؛ اگر آموزش را صرفاً انتقال مطالب کتاب درسی بدانیم، شاید نقش معلم کمرنگ شود، اما واقعیت این است که ما به تعلیم و تربیت احتیاج داریم.
وی افزود: درک شرایط فردی، ارتباط انسانی، حمایت عاطفی، الگوسازی اخلاقی و راهنمایی تربیتی مواردی است که فقط از یک معلم انسانی برمیآید؛ بنابراین هوش مصنوعی قرار است تسهیلگر فرایند آموزش باشد.
فاطمیزاده در پایان خاطرنشان کرد: ما همانطور که در طول تاریخ ابزارهای کمکآموزشی متنوعی داشتهایم، این فناوری را نیز یک ابزار کمکآموزشی جدید میبینیم. مسئولیت جمعی ما این است که معلمانی داشته باشیم که از فناوری هراس نداشته باشند، بدون تفکر از آن استفاده نکنند و با دانش، آگاهی و مسئولیتپذیری، فناوری را در خدمت آموزش و تربیت قرار دهند.