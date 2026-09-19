جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری یمنی «سبأ»، وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا در بیانیهای با اشاره به تلفات ادعایی عربستان تأکید کرد: رژیم عربستان به طور عمدی عملیات رهگیری را بر فراز مناطق پرجمعیت انجام میدهد تا تلفات بیشتری بگیرد.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: تلفات ادعایی عربستان نتیجه رهگیری سامانههای دفاعی آن است، نیروهای مسلح یمن طی ۱۲ سال ثابت کردهاند که غیرنظامیان و محلههای مسکونی را هدف قرار نمیدهند بلکه تنها پایگاههای نظامی و تأسیسات نفتی را که عملیاتهای نظامی جنایتکارانه آن را تأمین مالی میکنند، هدف قرار میدهند.
در این بیانیه همچنین آمده است: آن کسی که غیرنظامیان از هر سن و قشری را هدف قرار میدهد، رژیم جنایتکار سعودی است که دهها هزار نفر را مقابل چشمان دنیا قتل عام کرده و سازمانها و نهادهایی بینالمللی نیز به آن اذعان دارند.
وزارت امور خارجه یمن همچنین تأکید کرد که عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن بر اساس اصول دینی، اخلاقی و انسانی انجام میشود و واقعیت نیز گواه آن است.
این وزارتخانه امروز همچنین در بیانیه دیگری تأکید کرد: اقدامات «جنایتکارانه و داعشی» که عربستان سعودی به انجام آنها در یمن روی آورده است، ایجاب میکند جامعه جهانی مسوولیت خود را در قبال این اقدامات بر عهده بگیرد.
در این بیانیه آمده است: این اقدامات، رفتارهای گذشته عربستان سعودی در بسیاری از کشورهای منطقه، بهویژه یمن، عراق و سوریه را در اذهان زنده میکند و یمن حق مشروع پاسخ به هرگونه فعالیت جنایتکارانه عربستان را که امنیت و ثبات یمن را هدف قرار دهد، برای خود محفوظ میدارد و تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.