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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۲
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امام جمعه بغداد: نمی‌توان بدون ارائه دلیل مقاومت را متهم کرد

3 امام جمعه بغداد با انتقاد از رویکرد دولت عراق در تحولات منطقه تأکید کرد دولت باید از منافع و حاکمیت ملی عراق دفاع کند و منافع ملی را بر وابستگی خارجی ترجیح دهد.

جوان آنلاین: آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه سیاسی نماز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵)، با اشاره به تحولات منطقه و جهان گفت: وظیفه دینی و ملی ایجاب می‌کند که انسان حقیقت را بیان کند و در برابر ظلم بایستد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به آنچه رقابت و تقابل میان محور‌های مختلف در منطقه خواند، افزود: یکی از این محورها، آمریکا و هم‌پیمانان آن و محور دیگر، محور مقاومت است که از ملت‌های تحت ستم در غزه، لبنان، سوریه، عراق، بحرین و دیگر مناطق حمایت می‌کند.

امام جمعه بغداد با انتقاد از عملکرد دولت‌های مختلف عراق، به‌ویژه دولت کنونی، اظهار داشت: دولت عراق از موضع بی‌طرفی فاصله گرفته و به محور آمریکا متمایل شده است و برخی مواضع و اظهارات رسمی با دفاع از منافع مردم و حاکمیت عراق سازگاری ندارد.

آیت الله موسوی همچنین درباره توانایی آمریکا برای ایجاد ثبات در منطقه ابراز تردید کرد و گفت: جنگ‌ها و مداخلات آمریکا در منطقه و جهان نشان می‌دهد که ثبات واقعی از مسیر صلح و حفظ حقوق ملت‌ها می‌گذرد، نه از طریق پایگاه‌های نظامی و سلطه سیاسی.

وی با انتقاد از اتکای برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس به پایگاه‌های نظامی آمریکا افزود: این پایگاه‌ها امنیت مورد انتظار را برای این کشور‌ها فراهم نکرده‌اند و در عین حال به تداوم تنش‌های منطقه‌ای کمک کرده‌اند.

امام جمعه بغداد در ادامه با اشاره به جنگ یمن و نقش آمریکا در حمایت از سیاست‌های عربستان سعودی، نسبت به پیامد‌های حضور و مداخلات نظامی آمریکا در منطقه هشدار داد.

آیت الله موسوی همچنین درباره اتهام‌زنی علیه مقاومت در عراق هشدار داد و گفت: نمی‌توان بدون ارائه دلیل و مستندات، گروه‌های مقاومت را متهم کرد.

وی در واکنش به اظهارات دولتی درباره شلیک موشک از خاک عراق به سمت عربستان سعودی نیز خواستار تحقیق و بررسی دقیق این موضوع پیش از صدور بیانیه و اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده شد.

امام جمعه بغداد همچنین با انتقاد از بسته شدن مرز‌های عراق با ایران گفت: این تصمیم مشکلات زیادی برای زائران عراقی، به‌ویژه زنان، کودکان و سالمندان ایجاد کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفاظت از منافع عراق در حوزه‌های نفت، گاز و برق تأکید کرد و گفت: گاز ایران در تأمین انرژی عراق نقش دارد و قطع همکاری‌های اقتصادی می‌تواند به اقشار کم‌درآمد و نیازمند آسیب وارد کند.

آیت الله موسوی همچنین با اشاره به پیامد‌های اقتصادی بسته شدن مرز‌ها گفت: این اقدام موجب افزایش قیمت کالا‌ها و آسیب به بازاریان و شهروندان می‌شود.

امام جمعه بغداد در پایان از دولت عراق و ائتلاف چارچوب هماهنگی خواست مسئولیت خود را در قبال حقوق مردم ایفا کنند و از تصمیم‌های ناعادلانه و تلاش برای اعمال کنترل نظامی پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: ایجاد یک دولت عادلانه نیازمند مدیریت صحیح، احترام به حقوق شهروندان و ترجیح منافع ملی بر وابستگی خارجی است.

برچسب ها: امام جمعه بغداد ، عراق ، آمریکا
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