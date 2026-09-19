هواپیمای جاسوسی آمریکا چهار ساعت بر فراز روسیه پرواز کرد

جوان آنلاین: هواپیمای «آرتمیس ۲» صبح روز شنبه از رومانی به سمت شمال برخاست و بیش از چهار ساعت در اطراف منطقه کالینینگراد پرواز کرد. سپس هواپیما به سمت جنوب بازگشت و حدود ساعت ۱۴:۱۷ به وقت گرینویچ در فرودگاه بینالمللی رومانی فرود آمد.
به گزارش ایسنا، شرکت آمریکایی «لیدوس» این هواپیما را از یک جت تجاری به هواپیمایی متناسب با نیازهای شناسایی راداری تبدیل کرده است. این هواپیما در نسخه نظامی خود «آرتمیس ۲» نام گرفته است. این هواپیما بهطور منظم برای پرواز در اطراف منطقه کالینینگراد روسیه و همچنین بر فراز دریای سیاه در اطراف کریمه و دیگر مناطق جنوبی روسیه استفاده میشود.
روسیه در سالهای اخیر بارها نسبت به فعالیتها و افزایش بیسابقه حضور نیروهای ناتو در نزدیکی مرزهای غربی خود هشدار داده و گفته است که اقداماتی را که بهطور بالقوه برای منافع این کشور خطرناک باشند، نادیده نخواهد گرفت.