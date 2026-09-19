کد خبر: 1380320
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

خطر تجزیه انگلیس در سایه بلند شدن صدای استقلال طلبی از مناطق مختلف

1 یک رسانه غربی از خطر تجزیه انگلیس در سایه بالا گرفتن فریاد‌های جدایی طلبی از مناطق مختلف این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: روزنامه هامبورگر ابند بلات در مطلبی به بلند شدن فریاد‌های استقلال از مناطق مختلف انگلیس اشاره کرد که این کشور را در معرض خطر تجزیه قرار داده است.

به گزارش تسنیم، این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب به رویکرد رئیس جمهور آمریکا در حمایت از تجزیه طلبان انگلیس اشاره کرد و نوشت: وقتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به خارج از این کشور سفر می‌کند، میزبانانش همیشه نگران هستند و با خود می‌گویند وی چه اشتباهات فاحشی ممکن است مرتکب شده و چه نظرات نسنجیده‌ای می‌تواند سبب بحران دیپلماتیک شود؟

زمانی که ترامپ اخیراً برای شرکت در یک تورنمنت گلف به ایرلند سفر کرد، تنش به ویژه بالا بود. 

در آن زمان از ترامپ پرسیده شد که نظرش در مورد اتحاد مجدد ایرلند، چیست. رئیس جمهور با بی‌تفاوتی گفت: از نظر من، این اتفاق در نهایت خواهد افتاد. فکر می‌کنم عالی خواهد بود.

اظهارات ترامپ گستاخانه به نظر می‌رسید، اما به گفته افراد آگاه، احتمالاً حساب‌شده بوده و او می‌خواسته به بریتانیا حمله کند.

این اتحاد مجدد در واقع به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد. در طول دهه گذشته، حمایت از «همه‌پرسی مرزی»، یعنی همه‌پرسی در مورد خروج از بریتانیا، در بین رأی‌دهندگان ایرلند شمالی به طور پیوسته افزایش یافته است. طبق توافق جمعه خوب ۱۹۹۸، که به درگیری ایرلند شمالی پایان داد، دولت بریتانیا می‌تواند چنین همه‌پرسی را آغاز کند اگر «محتمل» بداند که اکثریت به نفع اتحاد با ایرلند رأی خواهند داد. در حال حاضر چنین نیست. طبق نظرسنجی‌های اخیر، اکثریت ۵۸ درصدی به آن رأی منفی خواهند داد. اما روند کلی به وضوح به سمت اتحاد مجدد است.

آنچه باید نگرانی مضاعفی را برای دولت انگلیس ایجاد کند این است که ایرلند شمالی تنها منطقه‌ای نیست که احساسات جدایی‌طلبانه در آن در حال رشد است.

اسکاتلند و ولز نیز توسط دولت‌های ملی‌گرا رهبری می‌شوند که تجزیه بریتانیا را هدف نهایی خود اعلام کرده‌اند. در اسکاتلند، حزب ملی (SNP) بیش از یک دهه است که در بخش شمالی کشور غالب بوده است. در ولز، ملی‌گرایان Plaid Cymru بودند که در آخرین انتخابات منطقه‌ای در ماه می‌پیروز شدند و به تسلط ۱۰۰ ساله حزب کارگر پایان دادند.

روز دوشنبه، رهبران ملی‌گرا برای اولین بار در یک اجلاس گرد هم آمدند. این اجلاس در کاردیف، پایتخت ولز، برگزار شد. رهبران ملی گرای انگلیس بعد از پایان این نشست در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: دوران وست‌مینستر به پایان خود نزدیک می‌شود. آنها بر آرزوی خود برای جدایی از بریتانیا تأکید و اعلام کردند: هر یک از ملت‌های ما حق دارد آینده خود را از طریق روش‌های دموکراتیک و مطابق با خواسته‌های مردم خود تعیین کند.

آنها به طور خاص از دولت انگلیس خواستند که اجازه برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال اسکاتلند را بدهد و برنامه‌های مربوطه را تدوین کند. طبق قانون فعلی، هیچ همه‌پرسی الزام‌آوری بدون تأیید وست‌مینستر نمی‌تواند برگزار شود. از زمان همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ که منجر به رأی به ماندن در بریتانیا شد، دولت اسکاتلند بار‌ها خواستار برگزاری همه‌پرسی دوم شده است. اما وست‌مینستر همواره پاسخ منفی داده است. اندی برنهام اخیراً تأیید کرده است که برگزاری همه‌پرسی دوم اسکاتلند در حال حاضر منتفی است.

البته بریتانیا در کوتاه‌مدت از هم نخواهد پاشید. اما نیرو‌های گریز از مرکز در حال حاضر قوی‌تر می‌شوند. رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در نشست خود در ولز گفتند: «جنبش‌های ما شتاب گرفته‌اند». جان سوینی، وزیر اول اسکاتنلند هشدار داد: اندی برنهام باید با این احتمال کنار بیاید که به عنوان آخرین نخست‌وزیر بریتانیا در تاریخ ثبت شود.

برچسب ها: انگلیس ، تجزیه طلبی ، ترامپ
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