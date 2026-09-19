احتمال شنیده شدن انفجار مهمات عمل نکرده در بیدگنه ملارد؛ جای نگرانی نیست

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc (\u0639) \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u061b \u062a\u0627 \u06f2\u06f0 \u0627\u0645\u0640\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f8 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u0645\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u062c\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0686 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0646\u0627\u060c \u0645\u0644\u0627\u0631\u062f \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0628\u0639 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0633\u0627\u06cc\u06af\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.