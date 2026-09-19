جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شنبه ۲۸ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به اتهامزنی سخنگوی کاخ سفید علیه ایران نوشت: «سخنگوی کاخ سفید فهرستی طولانی از اتهامات علیه ایران مطرح کرده است؛ اتهاماتی که بخش عمده آنها، با دقتی شگفتانگیز، همان اقداماتی را توصیف میکنند که خود آمریکا آغاز کرده، مرتکب شده یا از آنها حمایت کرده است.
وی افزود: این فرافکنی و گریز از واقعیت چندان عجیب نیست، چرا که: «شریران میگریزند، حتی هنگامی که کسی در تعقیبشان نیست.»
عهد عتیق، امثال سلیمان، فصل ۲۸، بند یک.