کد خبر: 1380317
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی
الجزیره به نقل از رضایی:

سه شرط اصلی ایران/ کاملا آماده‌ایم

3 الجزیره به نقل از رضایی، پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، آزادی اموال بلوکه شده و پایان محاصره را سه شرط ایران دانست.

جوان آنلاین: شبکه الجزیره از مصاحبه خود با سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود که محسن رضایی گفته است: شروط ما، پایان جنگ در تمام جبهه ها، آزاد شدن اموال بلوکه شده و پایان محاصره دریایی است.

الجزیره ادامه داد که رضایی تاکید کرد: به نفع واشنگتن است که شرایط ما را برای پایان جنگ بپذیرد.

بر اساس گزارش الجزیره، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: ارزیابی‌ها و محاسبات رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران اشتباه بود و جنگ توسط نتانیاهو آغاز شد.

رضایی افزود: نقاط ضعف ارتش آمریکا را می‌دانیم و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوایی آن آماده‌ایم.

وی گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم که پس از خروج واشنگتن از یادداشت تفاهم، استراتژی خود را در قبال واشنگتن تغییر دهیم.

بر اساس گزارش الجزیره، رضایی ادامه داد: اخیراً یک موشک ضد کشتی را در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش کردیم.

الجزیره از قول رضایی افزود: تهدید‌های ترامپ هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و ما برای جنگی سرنوشت‌ساز آماده‌ایم.

برچسب ها: شبکه الجزیره ، محسن رضایی ، محاصره دریایی
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