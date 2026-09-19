واکنش چین به قانون جدید آمریکا علیه ایران و روسیه

جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ، چین از قانون جدید آمریکا که تحریمها علیه روسیه را تشدید و اقدامات تجاری در قبال ایران را گسترش میدهد و اواخر روز جمعه توسط دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا امضا شد، انتقاد کرد.
به گزارش مهر، به گفته سخنگوی وزارت بازرگانی چین، پکن همواره با تحریمهای یکجانبه و آنچه «تحریمهای ثانویه» خوانده میشود، مخالف بوده است.
بلومبرگ افزود: وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که پکن «همواره با» تحریمهای یکجانبه و ثانویهای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل نرسیده و فاقد مبنای حقوقی بینالمللی هستند، مخالف است.
چین همچنین هشدار داد که اقدامات بعدی واشنگتن را زیر نظر خواهد داشت و «حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم» برای حفاظت از منافع خود و شرکتهای چینی را برای خود محفوظ میدارد.
این بیانیه تنها چند روز پیش از دیدار ترامپ و شی جینپینگ در واشنگتن صادر شده است.
پیش از برگزاری این اجلاس، مقامات آمریکا و چین درباره مسائل تجاری و سایر موضوعات مورد اختلاف، گفتوگوهایی انجام خواهند داد.