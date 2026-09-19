جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، شبکه تلویزیونی سی ان ان امروز شنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: پس از آنکه ترامپ ورود تیم خبری ما را ممنوع اعلام کرد، از ورود آنها به کاخ سفید جلوگیری شد؛ ما اقدام قانونی خواهیم کرد.
به گزارش مهر، از سوی دیگر، شبکهام اس ان بی سی نیز در بیانیهای اعلام کرد: پس از اعلام ممنوعیت ترامپ علیه ورود چندین رسانه به کاخ سفید، از ورود تیم خبری ما به کاخ سفید جلوگیری شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دیروز جمعه اعلام کرد: ورود شبکههای خبری «سیانان» (CNN) و «اماسنو» (MS NOW) و پایگاه خبری «پولیتیکو» (POLITICO) به کاخ سفید ممنوع شده است.
ترامپ در واکنش به این اقدام مدعی شد که شبکههای «سیانان»، «اماسنو» (ام اس ان بی سی) و «پولیتیکو» را به دلیل تداوم انتشار اخبار جعلی از ورود به کاخ سفید منع کردیم.
وی بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود: علاوه بر این ۳ رسانه، رسانههای دیگری را نیز به دلیل انتشار اخبار جعلی از ورود به کاخ سفید منع خواهیم کرد.