جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن امروز شنبه اعلام کرد: کسی که غیرنظامیان را هدف قرار میدهد، نظام جنایتکار سعودی است و مجروحیتهایی که این نظام درباره آنها سخن میگوید، در نتیجه عملیات رهگیری سامانههای دفاعی خود آن است.
به گزارش ایسنا، این وزارتخانه افزود: نظام سعودی تلاش میکند عملیات رهگیری را بر فراز مناطق پرجمعیت انجام دهد تا بیشترین میزان تلفات و مجروحیت را ایجاد کند.
وزارت خارجه یمن اشاره کرد: نیروهای مسلح یمن طی ۱۲ سال گذشته ثابت کردهاند که غیرنظامیان یا مناطق مسکونی را هدف قرار نمیدهند، بلکه مواضع نظامی و تأسیسات نفتی را که هزینه عملیات نظامی جنایتکارانه دشمن را تأمین میکنند، هدف قرار میدهند.
این وزارتخانه در ادامه گفت: کسی که غیرنظامیان از همه اقشار و گروههای سنی را هدف قرار میدهد، نظام سعودی است که در برابر دیدگان جهان و با گواهی سازمانها و نهادهای بینالمللی، دهها هزار یمنی را کشته است.
وزارت خارجه یمن تأکید کرد: عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن تابع ضوابط دینی، اخلاقی و انسانی است و واقعیت نیز بر این امر گواهی میدهد.