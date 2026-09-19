کد خبر: 1380311
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: عربستان با عملیات رهگیری در مناطق پرجمعیت، غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد

3 وزارت خارجه یمن با اشاره به اقدام عربستان در هدف قرار دادن غیرنظامیان، بیان کرد که مجروحیت‌های ناشی از حملات اخیر نتیجه عملیات رهگیری سامانه‌های دفاعی عربستان است.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن امروز شنبه اعلام کرد: کسی که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، نظام جنایتکار سعودی است و مجروحیت‌هایی که این نظام درباره آنها سخن می‌گوید، در نتیجه عملیات رهگیری سامانه‌های دفاعی خود آن است.

به گزارش ایسنا، این وزارتخانه افزود: نظام سعودی تلاش می‌کند عملیات رهگیری را بر فراز مناطق پرجمعیت انجام دهد تا بیشترین میزان تلفات و مجروحیت را ایجاد کند.

وزارت خارجه یمن اشاره کرد: نیرو‌های مسلح یمن طی ۱۲ سال گذشته ثابت کرده‌اند که غیرنظامیان یا مناطق مسکونی را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه مواضع نظامی و تأسیسات نفتی را که هزینه عملیات نظامی جنایتکارانه دشمن را تأمین می‌کنند، هدف قرار می‌دهند.

این وزارتخانه در ادامه گفت: کسی که غیرنظامیان از همه اقشار و گروه‌های سنی را هدف قرار می‌دهد، نظام سعودی است که در برابر دیدگان جهان و با گواهی سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی، ده‌ها هزار یمنی را کشته است.

وزارت خارجه یمن تأکید کرد: عملیات نظامی نیرو‌های مسلح یمن تابع ضوابط دینی، اخلاقی و انسانی است و واقعیت نیز بر این امر گواهی می‌دهد.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، غیرنظامیان
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