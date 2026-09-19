کد خبر: 1380309
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

طالبان حمله انتحاری در پاکستان را محکوم کرد

3 وزارت خارجه طالبان، حمله انتحاری به مسجدی در ایالت خیبرپختونخوا در پاکستان را محکوم کرد.

جوان آنلاین: «عبدالقهار بلخی»، سخنگوی وزارت خارجه حکومت افغانستان در بیانیه‌ای حمله انتحاری به مسجدی در شهر کوهات ایالت خیبرپختونخوا را محکوم کرد.

به گزارش تسنیم، وی در ادامه تأکید کرد حمله بر اماکن مقدسه عملی غیرقابل توجیه و قابل محکومیت است و افزود افغانستان همدردی خود را با خانواده قربانیان این حمله ابراز می‌کند.

به گفته مقام‌های پاکستانی تلفات حمله انتحاری روز گذشته در کوهات به دستکم ۳۱ کشته و زخمی شدن ده‎‌ها نفر افزایش یافته است.

این حمله همزمان با برگزاری نماز جمعه رخ داد و یک خودروی حامل مواد منفجره به ورودی مسجد کوبیده شد. پس از انفجار نیز افراد مسلح تلاش کردند وارد محوطه مقر پلیس شوند که با نیرو‌های پلیس درگیر شدند.

بر اساس گزارش‌ها، ۱۶ نفر از کشته‌شدگان نیرو‌های پلیس هستند و بیشتر زخمی‌ها را نمازگزاران تشکیل می‌دهند. انفجار همچنین خسارت شدیدی به مسجد وارد کرد و دیوار بیرونی مقر پلیس نیز فروریخت.

گروه «اتحادالمجاهدین»، متشکل از جناح «حافظ گل بهادر»، «لشکر اسلام»، و «انقلاب اسلامی پاکستان» مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته است.

طالبان در حالی این حمله را محکوم کرده است که پاکستان مدعی است کابل از مخالفان مسلح این کشور حمایت می‌کند، اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است.

برچسب ها: طالبان ، حمله انتحاری ، پاکستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

بخشش عروس پس از ۷ سال

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار