طالبان حمله انتحاری در پاکستان را محکوم کرد

جوان آنلاین: «عبدالقهار بلخی»، سخنگوی وزارت خارجه حکومت افغانستان در بیانیهای حمله انتحاری به مسجدی در شهر کوهات ایالت خیبرپختونخوا را محکوم کرد.
به گزارش تسنیم، وی در ادامه تأکید کرد حمله بر اماکن مقدسه عملی غیرقابل توجیه و قابل محکومیت است و افزود افغانستان همدردی خود را با خانواده قربانیان این حمله ابراز میکند.
به گفته مقامهای پاکستانی تلفات حمله انتحاری روز گذشته در کوهات به دستکم ۳۱ کشته و زخمی شدن دهها نفر افزایش یافته است.
این حمله همزمان با برگزاری نماز جمعه رخ داد و یک خودروی حامل مواد منفجره به ورودی مسجد کوبیده شد. پس از انفجار نیز افراد مسلح تلاش کردند وارد محوطه مقر پلیس شوند که با نیروهای پلیس درگیر شدند.
بر اساس گزارشها، ۱۶ نفر از کشتهشدگان نیروهای پلیس هستند و بیشتر زخمیها را نمازگزاران تشکیل میدهند. انفجار همچنین خسارت شدیدی به مسجد وارد کرد و دیوار بیرونی مقر پلیس نیز فروریخت.
گروه «اتحادالمجاهدین»، متشکل از جناح «حافظ گل بهادر»، «لشکر اسلام»، و «انقلاب اسلامی پاکستان» مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته است.
طالبان در حالی این حمله را محکوم کرده است که پاکستان مدعی است کابل از مخالفان مسلح این کشور حمایت میکند، اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است.