کد خبر: 1380308
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس عرب: ترامپ عربستان را در برابر نیرو‌های مسلح یمن تنها گذاشت

3 یک کارشناس و پژوهشگر عرب با اشاره به ناتوانی عربستان سعودی برای مقابله با حملات نیرو‌های مسلح یمن، گفت که رئیس جمهور آمریکا، عربستان را تنها گذاشت.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه تلویزیونی «العهد»، «عبدالکریم الانسی» پژوهشگر امور سیاسی گفت: هر عاقلی به مشروع بودن دفاع یمنی‌ها از حاکمیت اراضی خود اذعان دارد.

به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: یمنی‌ها به همه ثابت کردند که قادر هستند کنترل آب‌های سرزمینی خود را به دست بگیرند.

الانسی تصریح کرد: ترامپ عربستان را در برابر نیرو‌های مسلح یمن تنها رها کرد و عربستان اکنون از حمایت از تأسیسات حیاتی و استراتژیک خود ناتوان شده است.

در همین ارتباط، منابع خبری از حمله یمن به منطقه‌ای در مجاورت فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض خبر دادن و گفتند که در پی این حمله دود غلیظی به هوا برخاست.

حملات عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن نیز همچنان ادامه دارد و روز گذشته «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: جنگنده‌های عربستان سعودی در یک هفته گذشته ۳۰۰ نوبت به استان‌های مختلف یمن حمله کرده‌اند.

سریع گفت: عربستان در یک هفته گذشته با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از دو پایگاه طائف و خمیس مشیط پرواز کرده‌اند، ۳۰۰ نوبت استان‌های تعز، حجه، مأرب، الجوف، البیضاء، عمران، لحج، الحدید و صعده را هدف قرار داده‌اند.

برچسب ها: یمن ، عربستان سعودی ، انصارالله
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

بخشش عروس پس از ۷ سال

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار