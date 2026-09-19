جوان آنلاین: به نقل از شبکه تلویزیونی «العهد»، «عبدالکریم الانسی» پژوهشگر امور سیاسی گفت: هر عاقلی به مشروع بودن دفاع یمنیها از حاکمیت اراضی خود اذعان دارد.
به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: یمنیها به همه ثابت کردند که قادر هستند کنترل آبهای سرزمینی خود را به دست بگیرند.
الانسی تصریح کرد: ترامپ عربستان را در برابر نیروهای مسلح یمن تنها رها کرد و عربستان اکنون از حمایت از تأسیسات حیاتی و استراتژیک خود ناتوان شده است.
در همین ارتباط، منابع خبری از حمله یمن به منطقهای در مجاورت فرودگاه بینالمللی «ملک خالد» در ریاض خبر دادن و گفتند که در پی این حمله دود غلیظی به هوا برخاست.
حملات عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن نیز همچنان ادامه دارد و روز گذشته «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: جنگندههای عربستان سعودی در یک هفته گذشته ۳۰۰ نوبت به استانهای مختلف یمن حمله کردهاند.
سریع گفت: عربستان در یک هفته گذشته با استفاده از جنگندههای اف-۱۵ و تایفون که از دو پایگاه طائف و خمیس مشیط پرواز کردهاند، ۳۰۰ نوبت استانهای تعز، حجه، مأرب، الجوف، البیضاء، عمران، لحج، الحدید و صعده را هدف قرار دادهاند.