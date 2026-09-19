کسر ۱۰ درصد قرارداد شاگردان منصوریان

باشگاه الطلبه بعد از تساوی اخیر در لیگ عراق از کسر ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان تیم خبر داد.

جوان آنلاین: الطلبه با هدایت علیرضا منصوریان در هفته هشتم لیگ عراق با تساوی دو بر دو خانگی برابر الجولان تیم تازه صعود کرده متوقف شد.

به گزارش ایسنا، این تساوی با عصبانیت باشگاه همراه شده است.

باشگاه الطلبه اعلام کرد که ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان به خاطر عملکرد ضعیف در دیدار اخیر کسر شده است.

این اقدام باشگاه الطلبه در حالی است که منصوریان بار‌ها از مشکلات مالی در این باشگاه خبر داده است و باید دید که او چه واکنشی به این اقدام باشگاه خواهد داشت.

جعفر سلمانی و سیاوش یزدانی دو بازیکن ایرانی هستند که در الطلبه و زیر نظر منصوریان بازی می‌کنند.