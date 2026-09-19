۳ شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در غزه

منابع فلسطینی اعلام کردند: در حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه، ۲ فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، حملات و تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد و در تازه‌ترین موارد، یک زن فلسطینی به شدت زخمی و یک کودک نیز مجروح شده است.

منابع فلسطینی گزارش دادند که یک زن فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در شرق اردوگاه المغازی زخمی و به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شد. حال این زن به دلیل اصابت گلوله به سر وخیم گزارش شده است.

در شرق اردوگاه البریج نیز نظامیان اشغالگر به طور پراکنده به سوی فلسطینیانی که مقابل یک کامیون آب در نزدیکی فروشگاه «طیور الجنه» در بلوک ۶ تجمع کرده بودند، تیراندازی کردند که در پی آن یک کودک زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

همچنین یک تانک رژیم صهیونیستی در جنوب منطقه المواصی در رفح یک گلوله صوتی شلیک کرد.

از سوی دیگر یک پهپاد رژیم صهیونیستی یک خودروی غیرنظامی را در خیابان اول محله «شیخ رضوان» در غرب شهر غزه هدف قرار داد که در پی آن شماری از فلسطینی‌ها شهید و زخمی شدند.

در حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه، ۲ فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

پیکر دو شهید در داخل خودرو به شدت سوخته است. این حمله در ادامه حملات پهپادی امروز به محله شیخ رضوان صورت گرفت که پیش‌تر نیز به زخمی شدن شماری از فلسطینی‌ها از جمله کودکان منجر شده بود.