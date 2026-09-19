سخنرانان کنفرانس صلح و عدالت لندن: تجاوز آمریکا به ایران نقاب از چهره امپریالیسم برداشت

جوان آنلاین: عمر برغوثی از بنیانگذاران جنبش جهانی بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم رژیم صهیونیستی، روز شنبه در چهارمین کنفرانس سالانه «پروژه صلح و عدالت» گفت: «برای نخستین بار در تاریخ، امپریالیسم آمریکا نقاب خود را از دست داده و آنچه رژیم صهیونیستی انجام میدهد به واشنگتن جسارت بخشیده است، نه برعکس.»
به گزارش ایرنا، وی در نشست با موضوع «گزارش دادگاه غزه و درگیریها در خاورمیانه»، افزود: «آمریکا برای نخستین بار تجاوز نظامی علیه ایران را به نیابت از رژیم صهیونیستی پیش میبرد و همزمان مردم ونزوئلا و کوبا را هدف قرار داده و گرینلند، عمان و کشورهای مختلف دیگر را تهدید میکند.»
این فعال سرشناس فلسطینی تصریح کرد که رژیم صهیونیستی با همراهی شرکای خود در کاخ سفید و به تبع آن در اروپا، جهان را بهسوی عصری میبرد که در آن زور، جای حق و قانون را میگیرد و پایههای نظم حقوقی بینالمللی شکلگرفته پس از جنگ جهانی دوم در معرض نابودی قرار گرفته است.
برغوثی گفت: «حقوق بینالملل را قدرتهای استعماری پایهگذاری کردهاند و ساختاری انقلابی نیست، اما انتخاب امروز میان سازمان ملل و قانون جنگل است. باید سازمان ملل را استعمارزدایی کنیم و آن را در خدمت ملتهای استعمارشده و مردم تحت ستم جهان قرار دهیم.»
وی افزود که نمیتوان از سازمان ملل و حقوق بینالملل دست کشید، زیرا نتیجه چنین رویکردی واگذاری کامل مناسبات جهانی به قدرتهای نظامی و بازگشت به منطق بیمهار زور خواهد بود.
برغوثی همچنین گفت، غزه محدودیتهای آنچه کشورهای غربی «لیبرال دموکراسی» میخوانند، آشکار کرده و دانشگاهها، اتحادیهها، دولتها و شرکتهای این کشورها را در معرض آزمونی تاریخی قرار داده است.
وی با اشاره به برخورد خشونتآمیز با اعتراضهای دانشجویی حامی فلسطین در هلند، سوئد، آلمان، فرانسه و انگلیس افزود که سرکوب تجمعات مسالمتآمیز در دانشگاهها، فاصله میان ادعاهای حقوق بشری غرب و عملکرد نهادهای آن را نمایان کرده است.
این فعال فلسطینی با اشاره به حمایت غرب از رژیم صهیونیستی و تشدید نظامیگری بر بحران هزینههای زندگی در اروپا گفت، صدها میلیارد دلار هزینه تسلیحاتی برنامهریزیشده در اروپا و انگلیس، که بخش عمدهای از آن صرف خرید سلاحهای آمریکایی خواهد شد، در نهایت از طریق فشار بر خدمات اجتماعی، سلامت و آموزش بر دوش مردم عادی قرار میگیرد.
برغوثی اقدامات محدود دولت انگلیس علیه کالاهای تولیدشده در شهرکهای صهیونیستنشین را ناکافی دانست و گفت که لندن همزمان به تسلیح و حمایت سیاسی از رژیمی ادامه میدهد که در غزه مرتکب نسلکشی شده است.
وی خواستار اعمال تحریم کامل تسلیحاتی علیه رژیم صهیونیستی، توقف صادرات و واردات تجهیزات نظامی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه و قطع روابطی شد که به گفته او، اشغال و آپارتاید علیه فلسطینیان را امکانپذیر میکند.
برغوثی در بخش دیگری از سخنان خود، دانشگاهها، اتحادیهها و نهادهای عمومی را به تصویب ضوابط اخلاقی برای سرمایهگذاری، خرید و همکاریهای علمی فراخواند تا شرکتها و مؤسسات دخیل در جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی از قراردادها و همکاریهای عمومی کنار گذاشته شوند.
غزه ورشکستگی ادعاهای حقوق بشری غرب را آشکار کرد
ابی مارتین، روزنامهنگار و مستندساز آمریکایی، نیز در این کنفرانس گفت، سه سال پخش زنده کشتار فلسطینیان، کشتهشدن کودکان و هدف قرار گرفتن خبرنگاران نتوانسته است سازوکارهای بینالمللی را به پاسخگویی رژیم صهیونیستی وادار کند.
وی افزود، نهادهایی که پس از جنگ جهانی دوم با ادعای حفاظت از صلح و عدالت شکل گرفتند، در برابر آنچه در غزه جریان دارد «توخالی و ورشکسته» به نظر میرسند و سیاستمداران غربی نهتنها از متوقفکردن کشتار خودداری کردهاند، بلکه مخالفت با آن را نیز جرمانگاری میکنند.
مارتین با بیان اینکه «نئولیبرالیسم در غزه مرده و دفن شده است» گفت، تحولات سه سال گذشته منطق عریان سلطه، غارت و استعمار را آشکار کرده و دیگر نشانی از تظاهر به دفاع از حقوق بشر و دموکراسی باقی نگذاشته است.
این روزنامهنگار آمریکایی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین، لبنان و ایران را بخشی از یک روند واحد توصیف کرد و با اشاره به هدف قرار گرفتن زیرساختهای نفتی و نفتکشهای غیرنظامی تاکید کرد این اقدامات همزمان جنایت علیه بشریت و تخریب سازمانیافته محیطزیست بهشمار میرود.
وی تصریح کرد که نمیتوان هم از امپریالیسم حمایت کرد و هم خود را مدافع محیطزیست یا جریانهای مترقی دانست.
مارتین همچنین گفت، غزه افکار عمومی و فضای سیاسی آمریکا را به شکلی بنیادین تغییر داده و موج گسترده اعتراضها، کارزارهای عدم سرمایهگذاری و اقدامات مردمی، پایههای حمایت سنتی از رژیم صهیونیستی را متزلزل کرده است.
آزادی فلسطین از تحولات ایران و غرب آسیا جدا نیست
شهد حموری، حقوقدان فلسطینی و پژوهشگر حقوق بینالملل، از زاویه اقتصاد سیاسی به تحولات منطقه پرداخت و اظهار داشت تداوم سه سال «نسلکشی پخششده بهصورت زنده» نشان میدهد که زیرساختهای اقتصادی و زنجیرههای تأمین تسهیلکننده آن تا چه اندازه در نظام جهانی ریشه دواندهاند.
وی افزود که ساختار اقتصادی مبتنی بر انباشت سرمایه به جنگ، نظامیگری و سودجویی شرکتها از درگیریها دامن میزند و حقوق بینالملل نیز نتوانسته است از این ساختار فاصله بگیرد یا مانع ادامه آن شود.
حموری با اشاره به تصاویر منتشرشده از تجهیزات نظامی آمریکا که بهدست نیروهای ایرانی منهدم شده است، گفت، تحولات ایران و یمن نباید رخدادهایی دور از مساله فلسطین تلقی شوند، زیرا آزادی فلسطین ماهیتی ژئوپلیتیکی دارد و با تغییر موازنه قدرت در غرب آسیا پیوند خورده است.
وی سلطه سیاسی آمریکا و برتری دلار در اقتصاد جهانی را از عوامل تداوم ساختار کنونی دانست و تاکید کرد انگلیس طی دهههای گذشته در امتداد همین نظم حرکت کرده است.
به گفته حموری، نقش رژیم صهیونیستی در کنترل زیرساختهای انرژی منطقه و گسترش بازارهای نظامی را نمیتوان از حمایت آمریکا و کشورهای غربی از تلآویو جدا کرد.
این حقوقدان فلسطینی تأکید کرد که تحولات ایران، لبنان، یمن و کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور مستقیم با مساله فلسطین مرتبط است و جنبشهای حامی فلسطین باید از نگاه محدود و صرفاً بشردوستانه عبور کرده و تصویر بزرگتر سیاسی و اقتصادی منطقه را در نظر بگیرند.
حموری همچنین اقدام دولت انگلیس برای محدودکردن ورود برخی کالاهای تولیدشده در شهرکهای صهیونیستنشین را گامی بسیار ناچیز توصیف کرد و گفت که شهروندان همچنان میتوانند از طریق بانکها در اوراق قرضه رژیم صهیونیستی سرمایهگذاری کرده و بهطور قانونی از اقتصاد جنگی آن حمایت کنند.
افزایش نظامیگری رفاه مردم را قربانی کرده است
جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس و بنیانگذار پروژه صلح و عدالت هم در این نشست اظهار داشت که هزینههای نظامی جهان از ۲.۷ تریلیون دلار نیز فراتر رفته و همزمان قدرتهای بزرگ بودجه کمکهای خارجی و نهادهایی مانند برنامه جهانی غذا، یونسکو و سازمان ملل را کاهش دادهاند.
وی افزود که جهان در مسیری خطرناک بهسوی درگیریهای گسترده حرکت میکند و افزایش هزینههای تسلیحاتی همزمان با کاهش مخارج اجتماعی در سراسر اروپا، نشاندهنده اولویتیافتن جنگ و سود صنایع تسلیحاتی بر رفاه مردم است.
کوربین با اشاره به شکلگیری «دادگاه غزه» گفت که این ابتکار در واکنش به نقش دولت انگلیس در فروش سلاح، حمایت سیاسی از رژیم صهیونیستی و جلوگیری از تلاشها برای برقراری آتشبس شکل گرفت.
وی توضیح داد که ابتدا طرحی برای تشکیل تحقیق مستقل درباره نقش انگلیس در غزه، مشابه تحقیق چیلکات درباره جنگ عراق، به پارلمان ارائه شد، اما پس از مسدودشدن مسیر آن، برگزارکنندگان تصمیم گرفتند دادگاهی مستقل تشکیل دهند و شواهد و شهادتها را ثبت کنند.
کوربین همدستی دولتها در ادامه نسلکشی و صدور سلاح برای رژیم صهیونیستی را «منزجرکننده و شرمآور» خواند و گفت بمباران مراکز فرهنگی، تاریخی و باستانی غزه نیز بخشی از تلاش برای محو هویت و تاریخ مردم فلسطین است.
مقاومتهای کوچک مسیر تغییرات بزرگ را میسازند
نیو گوردون، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه کوئین مری لندن، با اشاره به عضویت خود در هیأت دادگاه غزه گفت شنیدن ۱۶ ساعت شهادت ۲۹ پزشک، خبرنگار، دانشگاهی، حقوقدان، پژوهشگر، فعال مدنی و چهره سیاسی درباره خشونت و انسانزدایی در غزه، یکی از دشوارترین تجربههای زندگی او بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد که تلاش برای تشکیل تحقیق رسمی و مستقل در پارلمان انگلیس ادامه یابد و اسناد گردآوریشده در دادگاه غزه زمینه پاسخگویی تصمیمگیران سیاسی و اداری این کشور را فراهم کند.
گوردون همچنین با یادآوری تجربه انتفاضه نخست گفت که تغییرات بزرگ اجتماعی الزاماً از یک رویداد ناگهانی آغاز نمیشوند، بلکه کنشهای کوچک و مستمر در شهرها و جوامع مختلف بهتدریج به یکدیگر متصل شده و زمینه یک جنبش فراگیر را فراهم میکنند.
ویکتوریا رز، جراح پلاستیک و ترمیمی انگلیسی که از سال ۲۰۱۹ چندین مأموریت پزشکی در غزه انجام داده است، نیز درباره فروپاشی نظام درمانی این باریکه هشدار داد و گفت که شمار بالای مجروحان و کاهش شدید تعداد پزشکان، بازسازی خدمات درمانی را با بحرانی بلندمدت روبهرو کرده است.
وی افزود، نزدیک به پنج هزار نفر در غزه دچار قطع عضو شدهاند، اما تنها هشت نفر برای ساخت اندام مصنوعی یا توانبخشی این افراد آموزش دیدهاند و از ماه مه ۲۰۲۴ نیز تجهیزات مورد نیاز برای ساخت اعضای مصنوعی وارد این باریکه نشده است.
رز عنوان کرد که یک مؤسسه خیریه پزشکی در لندن دو محموله تجهیزات ارتوپدی تهیه کرده و پس از یک سال موفق به دریافت مجوز از نهادهای رژیم صهیونیستی شده است، اما این تجهیزات با وجود تأیید سازمان جهانی بهداشت و نداشتن اقلام دارای کاربرد دوگانه، همچنان در العریش مصر متوقف مانده است.
این جراح انگلیسی همچنین گفت، محدودیتهای حقوقی و مالی موجود در انگلیس، پرداخت مستقیم دستمزد به پزشکان کارآموز در غزه را دشوار کرده است.
وی هشدار داد که بدون حمایت مالی و تخصصی، بسیاری از پزشکان جوان غزه ناچار به ترک این منطقه میشوند و امکان بازسازی نظام درمانی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.