جوان آنلاین: ولید جنبلاط رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان بر لزوم توقف روند تشدید تنشها و اجرای توافق اسلامآباد تأکید کرده و برقراری آتشبس با انصارالله را نیز از جمله اقدامات ضروری برای مهار بحران دانسته است.
به گزارش ایسنا، وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: میتوان از این وضعیت خارج شد؛ به شرط آنکه با اجرای توافق اسلامآباد، از گسترش دامنه جنگ جلوگیری شود و آتشبسی با انصارالله برقرار شود.
اظهارات جنبلاط در حالی مطرح میشود که نگرانیها درباره گسترش دامنه درگیریها در منطقه و سرایت جنگ به جبهههای جدید افزایش یافته است.