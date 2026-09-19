رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان گفت: امکان خروج از وضعیت کنونی وجود دارد، اما این امر مستلزم جلوگیری از گسترش دامنه جنگ است.

جوان آنلاین: ولید جنبلاط رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان بر لزوم توقف روند تشدید تنش‌ها و اجرای توافق اسلام‌آباد تأکید کرده و برقراری آتش‌بس با انصارالله را نیز از جمله اقدامات ضروری برای مهار بحران دانسته است.

به گزارش ایسنا، وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: می‌توان از این وضعیت خارج شد؛ به شرط آنکه با اجرای توافق اسلام‌آباد، از گسترش دامنه جنگ جلوگیری شود و آتش‌بسی با انصارالله برقرار شود.

اظهارات جنبلاط در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه و سرایت جنگ به جبهه‌های جدید افزایش یافته است.