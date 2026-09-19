کوئینسی: راهبرد عربستان علیه انصارالله شکست خورده است

جوان آنلاین: الفاضل ابراهیم در تحلیلی برای اندیشکده «کوئینسی» با عنوان «چگونه راهبرد ضدانصارالله عربستان شکست خورد» نوشت: سیاست ریاض در یمن طی یک دهه بر این فرض استوار بود که اعمال حسابشده فشار نظامی، صرف هزینه و گذشت زمان سرانجام اهرم کافی برای مهار انصارالله یا وادار کردن آن به توافقی مطابق شروط عربستان ایجاد خواهد کرد، اما تحولات دو هفته اخیر این فرض را بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال برده است.
به گزارش ایسنا، به نوشته این تحلیل، انصارالله پس از به دست آوردن کنترل مناطق راهبردی در ساحل غربی یمن در دریای سرخ، اکنون به سوی «مأرب» پیشروی میکند؛ آخرین پایگاه مهم نیروهای یمنی وابسته به عربستان که بخشی از مهمترین تأسیسات نفت و گاز کشور در آن قرار دارد.
نویسنده میگوید از دست رفتن مأرب برای مخالفان انصارالله میتواند ضربهای تعیینکننده باشد، زیرا آخرین مرکز عمده جمعیتی و درآمدی آنها در شمال را از بین میبرد و مسیر انصارالله را به سوی شبوه و حضرموت، دو استان غنی از انرژی در شرق یمن، بازتر میکند.
ضعف ساختاری مخالفان انصارالله
این تحلیل یکی از مشکلات اصلی ائتلاف سعودی را نبود فرماندهی یکپارچه میداند. به نوشته آن، در نبرد «المخا» دستور جعلی عقبنشینی با استفاده از صدای شبیهسازیشده یک فرمانده توسط هوش مصنوعی، از طریق رادیو و پیامک منتشر شد و میان نیروهایی که حتی یک اتاق عملیات مشترک مؤثر نداشتند، آشفتگی ایجاد کرد.
کوئینسی مینویسد مشکلات عربستان تنها به داخل یمن محدود نیست. وزارت خارجه عربستان تأیید کرده پهپادهایی که خط لوله شرق به غرب این کشور را از کار انداختند، از عراق پرتاب شده بودند. همزمان، حملات انصارالله به پایگاه خمیس مشیط و پیشروی این جنبش در ساحل غربی، فشار بر ریاض را افزایش داده است.
در این تحلیل آمده است که جنبشهای مقاومت منطقه فشار بر عربستان را افزایش دادهاند، در حالی که مذاکرات تهران و کشورهای عربی خلیج فارس درباره چارچوب کشتیرانی در تنگه هرمز نیز به نتیجه نرسیده و ریاض اکنون عملا همزمان با مشکل دو گلوگاه هرمز و بابالمندب مواجه است.
واشنگتن وارد جنگ نمیشود
نویسنده همچنین میگوید واشنگتن کمک تعیینکنندهای به عربستان ارائه نکرده است. حدود ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید در عربستان حضور دارند و اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری ارائه میکنند، اما در عملیات رزمی مشارکت ندارند.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا نیز در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن برای حمایت از عربستان به انصارالله حمله خواهد کرد، عملا پاسخ منفی داد.
ترکیه و پاکستان نیز که براساس این گزارش با عربستان در پیمان دفاعی مکه قرار دارند، تاکنون وارد درگیری نشدهاند. یک مقام ارشد ترکیهای گفته است عملیاتی شدن این پیمان و ایجاد سازوکارهای برنامهریزی و همکاری مشترک ممکن است «چند سال» طول بکشد.
فشار نظامی انصارالله را تضعیف نکرد
کوئینسی در ادامه استدلال میکند حتی پایان جنگ گستردهتر آمریکا و ایران نیز لزوما مشکل عربستان با انصارالله را حل نخواهد کرد.
«مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا ادعا کرده است که انصارالله از ایران تبعیت میکند، اما نویسنده معتقد است شواهد موجود بیش از گذشته از این برداشت حمایت میکند که انصارالله در تصمیمگیریهای خود استقلال قابل توجهی دارد و دشمنی آن با عربستان نیز پیش از حمایت ایران شکل گرفته است.
این تحلیل تأکید میکند که کارزارهای نظامی متعدد نیز نتوانستهاند انصارالله را از نظر نظامی تضعیف کنند؛ نه حملات رژیم صهیونیستی که تعدادی از مقامهای ارشد این جنبش را به شهادت رساند و نه عملیات دوماهه و میلیارد دلاری بمباران آمریکا در سال گذشته.
نویسنده نتیجه میگیرد اگر فشار نظامی در چنین سطحی نتوانسته انصارالله را وادار به عقبنشینی کند، دستکم در کوتاهمدت «مذاکره تنها گزینه عملی» است.
انصارالله شروط خود را نیز علنی کرده است. «عبدالملک الحوثی» رهبر این جنبش در ماه مارس خواستار بیش از ۵۷ میلیارد دلار غرامت بابت خسارتهای بخش نفت ناشی از جنگ تحت رهبری عربستان، رفع محاصره فرودگاهها و بنادر یمن و سهمی از درآمدهای نفت و گاز یمن شد.
کوئینسی در پایان مینویسد برای ریاض «راه خروج آسانی» وجود ندارد؛ زیرا حتی توافق بر سر چنین شروطی نیز تهدید را از بین نمیبرد و انصارالله همچنان توانایی هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی عربستان را حفظ خواهد کرد.