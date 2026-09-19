کد خبر: 1380295
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تظاهرات بحرینی‌ها در محکومیت بازداشت و محاکمه علمای شیعه

3 مردم بحرین بار دیگر در محکومیت تداوم بازداشت و محاکمه علمای شیعه تظاهرات کردند.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «اللؤلؤة»، مردم بحرین شب گذشته بار دیگر طی تظاهراتی در منطقه «الدراز» در مجاورت منامه، تداوم بازداشت و محاکمه علمای شیعه را محکوم کردند.

به گزارش ایرنا، تظاهرات‌کنندگان با سر دادن شعار‌هایی تداوم بازداشت و محاکمه ناعادلانه علمای شیعه را محکوم و اعتراض خود را نسبت به ادامه محاکمه اعلام کردند.

اخیرا نیز جزیره ستره شاهد تظاهرات مردمی در محکومیت محاکمه علمای شیعه بود.

در همین ارتباط پایگاه «مرآة البحرین» اخیرا با اشاره به ادامه محاکمه ده‌ها عالم شیعی گزارش داد که آخرین جلسه محاکمه روز ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) برگزار شده و ۱۳ ساعت طول کشیده است. در این جلسه قضات در یک سالن و متهمان نیز در سالن دیگری حضور داشتند و شاهدان نیز از طریق ارتباط تصویری شهادت خود را بیان کرده‌اند و طبق گزارشات واصله یکی از شاهدان نیز از بیم شناخته شدن، چهره خود را پوشانده و ادعا‌های باطل و دروغینی را مطرح کرده است.

به گزارش ایرنا، در ماه‌های اخیر، روند اعمال فشار بر شیعیان بحرین با افزایش بازداشت‌های امنیتی و محدودیت‌های مذهبی همراه بوده است. در اردیبهشت گذشته، نیرو‌های امنیتی بحرین با یورش به مناطق شیعه‌نشین، شماری از روحانیون و فعالان مذهبی را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل کردند.

همچنین در آستانه ماه محرم، گزارش‌هایی از تشدید محدودیت‌های مذهبی علیه شیعیان این کشور منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، روحانیون، خطیبان و مداحان شیعه احضار و بازجویی شده و از آنان تعهد گرفته شد که در مراسم مذهبی از طرح برخی موضوعات خودداری کنند. علاوه بر این، محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم عزاداری، مدت زمان سخنرانی‌ها و سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق اعمال شد.

گروه‌های سیاسی و فعالان حقوق بشری بحرین با محکوم کردن این اقدامات، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان، پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و توقف سیاست‌های امنیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه جامعه شیعه این کشور شدند.

برچسب ها: تظاهرات ، بحرین ، علمای شیعه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

بخشش عروس پس از ۷ سال

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار