جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «اللؤلؤة»، مردم بحرین شب گذشته بار دیگر طی تظاهراتی در منطقه «الدراز» در مجاورت منامه، تداوم بازداشت و محاکمه علمای شیعه را محکوم کردند.

به گزارش ایرنا، تظاهرات‌کنندگان با سر دادن شعار‌هایی تداوم بازداشت و محاکمه ناعادلانه علمای شیعه را محکوم و اعتراض خود را نسبت به ادامه محاکمه اعلام کردند.

اخیرا نیز جزیره ستره شاهد تظاهرات مردمی در محکومیت محاکمه علمای شیعه بود.

در همین ارتباط پایگاه «مرآة البحرین» اخیرا با اشاره به ادامه محاکمه ده‌ها عالم شیعی گزارش داد که آخرین جلسه محاکمه روز ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) برگزار شده و ۱۳ ساعت طول کشیده است. در این جلسه قضات در یک سالن و متهمان نیز در سالن دیگری حضور داشتند و شاهدان نیز از طریق ارتباط تصویری شهادت خود را بیان کرده‌اند و طبق گزارشات واصله یکی از شاهدان نیز از بیم شناخته شدن، چهره خود را پوشانده و ادعا‌های باطل و دروغینی را مطرح کرده است.

به گزارش ایرنا، در ماه‌های اخیر، روند اعمال فشار بر شیعیان بحرین با افزایش بازداشت‌های امنیتی و محدودیت‌های مذهبی همراه بوده است. در اردیبهشت گذشته، نیرو‌های امنیتی بحرین با یورش به مناطق شیعه‌نشین، شماری از روحانیون و فعالان مذهبی را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل کردند.

همچنین در آستانه ماه محرم، گزارش‌هایی از تشدید محدودیت‌های مذهبی علیه شیعیان این کشور منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، روحانیون، خطیبان و مداحان شیعه احضار و بازجویی شده و از آنان تعهد گرفته شد که در مراسم مذهبی از طرح برخی موضوعات خودداری کنند. علاوه بر این، محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم عزاداری، مدت زمان سخنرانی‌ها و سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق اعمال شد.

گروه‌های سیاسی و فعالان حقوق بشری بحرین با محکوم کردن این اقدامات، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان، پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و توقف سیاست‌های امنیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه جامعه شیعه این کشور شدند.