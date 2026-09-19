جوان آنلاین: به نقل از ایندیپندنت، سنت اندروز در این رتبهبندی با عملکرد قدرتمند در شاخصهای مختلف، از جمله استانداردهای بالای پذیرش، کیفیت آموزش و رضایت دانشجویان، به جایگاه نخست رسید. زویی توماس، نویسنده راهنمای دانشگاههای ۲۰۲۷، تجربه تحصیل در این دانشگاه اسکاتلندی را «متمایز» توصیف کرد و گفت: این ویژگی به نرخ بالای رضایت دانشجویان منجر شده است.
در رتبهبندی امسال، مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) در جایگاه دوم قرار گرفت و امپریال کالج لندن سوم شد. آکسفورد که سال گذشته در رتبه چهارم قرار داشت، یک پله دیگر سقوط کرد و پنجم شد، در حالی که کمبریج جایگاه چهارم خود را حفظ کرد. به این ترتیب، برای دومین بار در ۳۳ سال گذشته، هر دو عضو سنتی «آکسبریج» از جمع سه دانشگاه برتر خارج شدند.
امپریال علاوه بر کسب رتبه سوم، عنوان «دانشگاه سال ۲۰۲۷» را نیز از آن خود کرد. این دانشگاه نسبت به رتبه ششم سال گذشته سه پله صعود کرده و برای نخستین بار در تاریخ این راهنما بالاتر از آکسفورد و کمبریج قرار گرفته است. به گفته توماس، صعود امپریال تا حد زیادی به عملکرد این دانشگاه در زمینه کیفیت پژوهش و چشمانداز شغلی فارغالتحصیلان مربوط میشود. امپریال در چهار سال گذشته در شاخص چشمانداز شغلی فارغالتحصیلان صدرنشین بوده است.
در مقابل، عملکرد آکسفورد و کمبریج تا حدی تحت تاثیر بازخورد نهچندان مثبت دانشجویان مقطع کارشناسی در نظرسنجی ملی دانشجویان قرار گرفته است. توماس معتقد است دانشگاههایی مانند امپریال، LSE و سنت اندروز توانستهاند میان آموزش پژوهشمحور باکیفیت و رضایت دانشجویان تعادل مناسبی ایجاد کنند.
هلن دیویس، سردبیر این راهنما نیز تاکید کرد دانشگاههای انگلستان بیش از گذشته بر آمادهسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار تمرکز کردهاند. با این حال، او هشدار داد که آموزش عالی با چالشهای مالی جدی و یکی از دشوارترین بازارهای کار فارغالتحصیلان در بیش از یک دهه اخیر روبهرو است؛ شرایطی که پرسشهایی درباره هزینه تحصیل و ارزش واقعی دریافت مدرک دانشگاهی ایجاد کرده است.