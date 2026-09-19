زخمی شدن ۲ سرباز رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

جوان آنلاین: بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، این انفجار در داخل منطقه امنیتی در جنوب لبنان رخ داده و دو نظامی مجروح‌شده از نیرو‌های ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی هستند.

به گزارش ایسنا، همچنین ارزیابی‌های اولیه ارتش رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که تله انفجاری مذکور از نوع قدیمی بوده و پیش از اجرایی شدن توافق آتش‌بس توسط رزمندگان حزب‌الله در این منطقه کار گذاشته شده بود.

ارتش دشمن اسرائیلی اعلام کرد: ما در واکنش به انفجار یک بمب در منطقه امنیتی، به زیرساخت‌های مناطقی از جنوب لبنان حمله کردیم.

ارتش رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر بار‌ها جنوب لبنان را هدف حملات نظامی خود قرار داده است. این حملات در شرایطی ادامه دارد که آتش‌بس‌های اعلام‌شده بار‌ها توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی نقض شده است. پیشروی نظامیان رژیم اشغالگر به سمت مناطق مرزی و اشغال نقاطی که ارتش لبنان در آنها مستقر شده، نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان است.