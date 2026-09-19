جوان آنلاین: «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین المللی در وین امروز شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست تحریمهای ایالات متحده کارآمد نیست. این یک واقعیت است؛ واقعیتی که گذر زمان آن را به اثبات رسانده است.
نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین المللی در وین این موضوع را در واکنش به قانون تحریمها علیه روسیه و ایران مطرح کرد.
این در حالیست که مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه پیش طرح گسترده تحریمها و تعرفههای تجاری علیه روسیه را با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو تصویب کرد.
این طرح با ۲۶۲ رأی موافق در برابر ۱۵۹ رأی مخالف به تصویب رسید و بعدتر دونالد ترامپ نیز با امضاء، آن را به قانون تبدیل کرد.