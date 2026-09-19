کشته شدن ۱۱ نظامی سوری در پی انفجاری در دیرالزور

بر اثر وقوع انفجاری با منشأ نامشخص در یک مقر نظامی متعلق به ارتش سوریه در استان دیرالزور واقع در شرق این کشور، ۱۱ نظامی کشته شدند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع سوریه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پیکر ۱۱ تن از نیرو‌های ارتش این کشور که روز جمعه بر اثر انفجار در یکی از مقر‌های ارتش سوریه در منطقه «عیاش» واقع در غرب دیرالزور کشته شدند، تشییع شد.

منابع محلی روز جمعه از شنیدن انفجار‌های بلند و پی در پی در منطقه عیاش در استان دیرالزور غربی، در میان اضطراب و تنش گسترده در میان ساکنان، خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که انفجار‌ها در داخل یک انبار مهمات در نزدیکی شهر عیاش رخ داده است، اما علت و شرایط انفجار‌ها بلافاصله مشخص نشده است. حادثه عیاش در حالی رخ می‌دهد که در ماه سپتامبر چندین انفجار در مناطق مختلف سوریه رخ داده و انبار‌ها و تأسیسات ذخیره‌سازی مهمات و سلاح را هدف قرار داده است.

آخرین مورد از این حوادث، انفجاری بود که هفته گذشته در داخل یک انبار مهمات در منطقه الضمیر، شمال شرقی دمشق، رخ داد.

طبق گزارش‌های آن زمان، این انبار حاوی مهمات تاریخ مصرف گذشته بود که در مکان‌های دورافتاده برای آماده‌سازی جهت انهدام حمل و نگهداری می‌شدند و هیچ تلفاتی گزارش نشده بود.

دو روز قبل، یک انبار اسلحه در نزدیکی شهر سرمدا در استان ادلب شمالی منفجر شد و ۱۷ نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

این انفجار در بزرگراه منطقه برج النمره رخ داد و مجروحان به بیمارستان الرازی در شهر دانا منتقل شدند. پس از حادثه سرمدا، وزارت دفاع سوریه توضیح داد که این انفجار در یک انبار موقت که برای جمع‌آوری سلاح و بقایای جنگی قبل از انتقال آنها به مکان‌های دیگر استفاده می‌شد، رخ داده است.