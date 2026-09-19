اتحادیه اروپا: آمریکا ویزای هیات فلسطینی را صادر کند

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تاسف از تداوم محدودیت صدور ویزا برای مقام‌های فلسطینی، از آمریکا خواست با توجه به تعهدات خود به عنوان کشور میزبان مقر سازمان ملل، در این تصمیم تجدیدنظر کند.

جوان آنلاین: از آناتولی، اتحادیه اروپا روز شنبه از آمریکا خواست در تصمیم خود برای جلوگیری از صدور ویزا برای اعضای هیات فلسطینی پیش از برگزاری هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تجدیدنظر کند.

به گزارش ایرنا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) اعلام کرد که از تداوم ممنوعیت صدور ویزا برای مقام‌های فلسطینی برای دومین سال متوالی متاسف است.

«انور العونی»، سخنگوی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، گفت: «با توجه به توافق‌های موجود آمریکا درباره مقر سازمان ملل و تعهدات این کشور به‌عنوان کشور میزبان، از آمریکا می‌خواهیم در این تصمیم تجدیدنظر کند.»

این موضع اتحادیه اروپا در آستانه نشست سالانه سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده است؛ نشستی که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود.

دولت آمریکا برای دومین سال متوالی محدودیت‌های صدور ویزا علیه شماری از مقام‌های ارشد فلسطینی، از جمله محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، را حفظ کرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو روز پیش با ۱۵۲ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به عباس اجازه می‌دهد در نشست پیش‌رو از طریق ارتباط ویدیویی سخنرانی کند؛ این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آمریکا از صدور ویزا برای وی خودداری کرد.