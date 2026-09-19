جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن مستقر در صنعا امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای، اقدامات نظامی عربستان سعودی در یمن را محکوم کرد و آن را بخشی از «اقدامات جنایتکارانه‌ای» دانست که ریاض در قبال یمن در پیش گرفته است.

به گزارش تسنیم، وزارت خارجه یمن در بیانیه خود از جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت خود را در قبال این اقدامات بپذیرد.

وزارت خارجه یمن در ادامه بیانیه خود، اقدامات اخیر عربستان را یادآور سیاست‌های پیشین ریاض در بسیاری از کشور‌های منطقه، به‌ویژه در یمن، عراق و سوریه، توصیف کرد و آن را بخشی از یک الگوی مستمر خواند.

این وزارتخانه در بخش دیگری از بیانیه خود تأکید کرد که یمن حق مشروع خود برای پاسخ به هرگونه فعالیت خصمانه سعودی که امنیت و ثبات این کشور را تهدید کند، برای خود محفوظ می‌داند و تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

وزارت خارجه یمن همچنین با اشاره به «سر و صدای رسانه‌ای» که پس از هر پاسخ مشروع یمن از سوی برخی کشور‌ها بلند می‌شود، این رفتار را پوششی برای مشروعیت‌بخشی به فعالیت‌های ریاض در منطقه دانست.