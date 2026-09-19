سال تحصیلی جدید در مقاطع ارشد و دکتری کاملاً حضوری است

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در افزایش تاب‌آوری کشور گفت: سال تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به‌صورت کاملاً حضوری خواهد بود و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی نیز فعال خواهند بود.

جوان آنلاین: سید مهدی ابطحی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در افزایش تاب‌آوری کشور گفت: جنگ‌های اخیر نشان داد نوآوری‌هایی که در دانشگاه‌ها ایجاد شدند و در پارک‌های علم و فناوری به بلوغ رسیده‌اند، تاب‌آوری کشور را افزایش داده‌اند. این نشان می‌دهد که ما به توان علمی کشور بسیار نیازمندیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: سال تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تماماً حضوری خواهد بود و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فعال خواهند بود و همکاران علمی من به طور کامل در دانشگاه‌ها حضور خواهند داشت.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد نحوه فعالیت دانشجویان مقطع کارشناسی گفت: در مقطع کارشناسی این ظرفیت وجود دارد که ۲۵ درصد آموزش به صورت غیرحضوری باشد که هر دانشگاهی تمهید می‌کند که در طول سال آیا به آموزش غیرحضوری نیاز دارد یا خیر و یا چه زمانی انجام شود. در این مورد شرایط دانشگاه تعیین‌کننده است.

ابطحی با بیان این‌که حضوری بودن دانشگاه‌ها باعث نشاط علمی می‌شود، اظهار کرد: این همگرایی سبب می‌شود نقش علم و فناوری در تاب‌آوری کشور به خوبی انجام شود.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از دانشگاه‌ها گفت: کمک خوبی به مجموعه دانشگاه‌ها مقرر شد انجام شود و سازمان برنامه همکاری کرد و خوابگاه‌ها به سرعت آماده شدند. همه این اقدامات برای این بود که آموزش حضوری و با کیفیت انجام شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: حوزه علمی و مجموعه حوزه دانشی کشور در کنار ساختار‌هایی که شبانه‌روز برای پایداری کشور کمک می‌کند، امیدوار است بتواند کلان‌مسئله‌های کشور را حل کند.

پیگیری ۱۴ هزار طرح ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های کشور

وی با اشاره به طرح‌های ارتباط دانشگاه با صنعت گفت: در حال حاضر ۱۴ هزار طرح ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها جریان دارد و دستاورد‌های علمی و پژوهشی زمانی محقق می‌شود که اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضور داشته باشند.

ابطحی در پایان ابراز امیدواری کرد که شرایط به گونه‌ای پیش رود که دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی خدمات آموزشی و پژوهشی خود را به صورت حضوری انجام دهند.