جوان آنلاین: نظرسنجیهای تازه انتخابات میاندورهای آمریکا از افزایش فاصله دموکراتها با جمهوریخواهان در رقابتهای کنگره حکایت دارد؛ وضعیتی که فشار سیاسی بر حزب جمهوریخواه و دونالد ترامپ را افزایش داده است.
به گزارش تسنیم، در نظرسنجی ملی دانشگاه مارکِت، دموکراتها میان رأیدهندگان احتمالی با ۵۴ درصد در برابر ۴۱ درصد جمهوریخواهان پیشتاز بودند. در نظرسنجی اخیر نیویورکتایمز و مؤسسه سیِنا نیز فاصله در رأی عمومی کنگره ۸ واحد درصد گزارش شده است.
در تگزاس نیز نظرسنجی امِرسون نشان میدهد جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات، با ۴۷ درصد تنها یک واحد از کن پکستون، نامزد جمهوریخواه مورد حمایت ترامپ، جلوتر است. رقابتهای انتخاباتی در چند ایالت دیگر نیز در حال نزدیک شدن به میدانهای رقابتی است.
در یک رأی گیری عمومی، رأی دهندگان در پاسخ به اینکه یک جمهوریخواه یا دموکرات توصیه نشده را برای کنگره انتخاب میکنند، در نظرسنجی فاکس نیوز دموکراتها ۷ درصد و در نظرسنجی اکونومیست-یوگاو ۱۲ درصد پیشتاز بودهاند.
علاوه بر این برخی نظرسنجیها نشان میدهد وعده پرداخت ۵ هزار دلار به هر رأی دهنده در صورت پیروزی جمهوریخواهان در کنگره، موثر نبوده است به طوری که نتایج نظرسنجی اکونومیست نشان داد که رأی دهندگان تصور نمیکنند ترامپ به وعده خود عمل کند.
این در حالی است که جی دی ونس معاون ترامپ که خود یکی از نامزدهای احتمالی جمهوریخواهان برای انتخابات ۲۰۲۸ است، در یک گردهمایی خطاب به رأی دهندگان گفت: بار دیگر به ما رأی بدهید، فرصتی دیگری به ما بدهید.
همزمان دادههای جدید مؤسسه گالوپ نشان داد گرایش حزبی رأیدهندگان آمریکایی در ماههای اخیر تغییر محسوسی کرده و دموکراتها اکنون با اختلاف ۱۰ درصدی از جمهوریخواهان پیش هستند.
بر اساس تازهترین دادههای فصلی گالوپ، ۴۹ درصد از افراد مورد بررسی خود را دموکرات یا متمایل به حزب دموکرات معرفی کردهاند، در حالی که ۳۹ درصد جمهوریخواه یا متمایل به جمهوریخواهان بودهاند.
این فاصله ۱۰ درصدی در مقایسه با شرایط انتخاباتی سال ۲۰۲۴ تغییر قابل توجهی محسوب میشود. در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴، جمهوریخواهان با اختلاف ۴ درصد از دموکراتها پیش بودند؛ دورهای که دونالد ترامپ به کاخ سفید بازگشت و جمهوریخواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار گرفتند.
این تغییر در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، یکی از شاخصهای مورد توجه برای بررسی فضای سیاسی آمریکا خواهد بود، هرچند نتیجه انتخابات در نهایت به میزان مشارکت، رقابتهای حوزهای و عوامل متعدد دیگری بستگی خواهد داشت.
گزارش گالوپ در شرایطی منتشر شده که دموکراتها امیدوارند در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر جایگاه خود را در مجلس نمایندگان تقویت کنند. وضعیت سنا نیز همچنان رقابتی است و دادههای نظرسنجیهای مختلف درباره میزان حمایت از دو حزب در ایالتهای مختلف تصویر یکسانی ارائه نمیکنند.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که انگیزه رأیدهندگان دموکرات برای شرکت در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر، بیش از آنکه ناشی از برنامه و پلتفرم حزب باشد، به دلیل مخالفت آنها با رئیسجمهور ترامپ است.
لازم به ذکر است انتخابات میان دورهای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار میشود. در حال حاضر جمهوریخواهان کنترل کنگره و سنا را در دست دارند، اما احتمال آنکه دموکراتها کنترل هر یک از این مجالس را از جمهوریخواهان پس بگیرند، بسیار زیاد است. به طور سنتی، حزب رئیس جمهور، در انتخابات میان دورهای بازنده بوده است.