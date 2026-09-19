کد خبر: 1380273
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ و جمهوری‌خواهان تحت فشار نظرسنجی‌های انتخاباتی

2 نظرسنجی‌های تازه انتخاباتی آمریکا از افزایش فاصله دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان در رقابت‌های کنگره حکایت دارد.

جوان آنلاین: نظرسنجی‌های تازه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا از افزایش فاصله دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان در رقابت‌های کنگره حکایت دارد؛ وضعیتی که فشار سیاسی بر حزب جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ را افزایش داده است.

به گزارش تسنیم، در نظرسنجی ملی دانشگاه مارکِت، دموکرات‌ها میان رأی‌دهندگان احتمالی با ۵۴ درصد در برابر ۴۱ درصد جمهوری‌خواهان پیشتاز بودند. در نظرسنجی اخیر نیویورک‌تایمز و مؤسسه سیِنا نیز فاصله در رأی عمومی کنگره ۸ واحد درصد گزارش شده است.

در تگزاس نیز نظرسنجی امِرسون نشان می‌دهد جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات، با ۴۷ درصد تنها یک واحد از کن پکستون، نامزد جمهوری‌خواه مورد حمایت ترامپ، جلوتر است. رقابت‌های انتخاباتی در چند ایالت دیگر نیز در حال نزدیک شدن به میدان‌های رقابتی است.

در یک رأی گیری عمومی، رأی دهندگان در پاسخ به اینکه یک جمهوری‌خواه یا دموکرات توصیه نشده را برای کنگره انتخاب می‌کنند، در نظرسنجی فاکس نیوز دموکرات‌ها ۷ درصد و در نظرسنجی اکونومیست-یوگاو ۱۲ درصد پیشتاز بوده‌اند.

علاوه بر این برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد وعده پرداخت ۵ هزار دلار به هر رأی دهنده در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در کنگره، موثر نبوده است به طوری که نتایج نظرسنجی اکونومیست نشان داد که رأی دهندگان تصور نمی‌کنند ترامپ به وعده خود عمل کند.

این در حالی است که جی دی ونس معاون ترامپ که خود یکی از نامزد‌های احتمالی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ۲۰۲۸ است، در یک گردهمایی خطاب به رأی دهندگان گفت: بار دیگر به ما رأی بدهید، فرصتی دیگری به ما بدهید.

همزمان داده‌های جدید مؤسسه گالوپ نشان داد گرایش حزبی رأی‌دهندگان آمریکایی در ماه‌های اخیر تغییر محسوسی کرده و دموکرات‌ها اکنون با اختلاف ۱۰ درصدی از جمهوری‌خواهان پیش هستند.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های فصلی گالوپ، ۴۹ درصد از افراد مورد بررسی خود را دموکرات یا متمایل به حزب دموکرات معرفی کرده‌اند، در حالی که ۳۹ درصد جمهوری‌خواه یا متمایل به جمهوری‌خواهان بوده‌اند.

این فاصله ۱۰ درصدی در مقایسه با شرایط انتخاباتی سال ۲۰۲۴ تغییر قابل توجهی محسوب می‌شود. در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، جمهوری‌خواهان با اختلاف ۴ درصد از دموکرات‌ها پیش بودند؛ دوره‌ای که دونالد ترامپ به کاخ سفید بازگشت و جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار گرفتند.

این تغییر در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، یکی از شاخص‌های مورد توجه برای بررسی فضای سیاسی آمریکا خواهد بود، هرچند نتیجه انتخابات در نهایت به میزان مشارکت، رقابت‌های حوزه‌ای و عوامل متعدد دیگری بستگی خواهد داشت.

گزارش گالوپ در شرایطی منتشر شده که دموکرات‌ها امیدوارند در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر جایگاه خود را در مجلس نمایندگان تقویت کنند. وضعیت سنا نیز همچنان رقابتی است و داده‌های نظرسنجی‌های مختلف درباره میزان حمایت از دو حزب در ایالت‌های مختلف تصویر یکسانی ارائه نمی‌کنند.

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که انگیزه رأی‌دهندگان دموکرات برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، بیش از آنکه ناشی از برنامه و پلتفرم حزب باشد، به دلیل مخالفت آنها با رئیس‌جمهور ترامپ است.

لازم به ذکر است انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. در حال حاضر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره و سنا را در دست دارند، اما احتمال آنکه دموکرات‌ها کنترل هر یک از این مجالس را از جمهوری‌خواهان پس بگیرند، بسیار زیاد است. به طور سنتی، حزب رئیس جمهور، در انتخابات میان دوره‌ای بازنده بوده است.

برچسب ها: ترامپ ، جمهوری خواهان ، انتخابات آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دوصد کردار ایرانیان

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

بن هول!

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

بخشش عروس پس از ۷ سال

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

گاز به کمک بنزین آمد

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

تمکین امریکا مقابل انصارالله

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار