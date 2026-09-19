روسیه: ۱۳۴۵ نظامی اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته کشته شدند

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش اوکراین طی ۲۴ ساعت گذشته طی درگیری‌ها در مناطق مختلف خط مقدم، یک‌هزار و ۳۴۵ نیروی نظامی خود را از دست داده است.

جوان آنلاین: از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش اوکراین طی ۲۴ ساعت گذشته در جریان درگیری با نیرو‌های روسی در تمامی مناطق خط مقدم، یک‌هزار و ۳۴۵ نظامی خود را از دست داده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت دفاع روسیه درباره عملیات نظامی این کشور در اوکراین، نیرو‌های اوکراینی در منطقه مسئولیت گروه رزمی «شمال» روسیه، تا ۲۴۵ نیروی نظامی و در منطقه مسوولیت گروه رزمی «غرب» بیش از ۲۱۰ نیرو را از دست داده‌اند.

همچنین در منطقه مسئولیت گروه رزمی «جنوب» حدود ۱۴۵ نظامی اوکراینی کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ارتش اوکراین طی همین بازه زمانی در منطقه مسئولیت گروه رزمی «مرکز» بیش از ۴۱۰ نیرو، در منطقه مسئولیت گروه رزمی «شرق» حدود ۲۸۰ نیرو و در منطقه مسئولیت گروه رزمی «دنیپر» نیز بیش از ۵۵ نیرو از دست داده است.