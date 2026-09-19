درخواست برای پیگیری وضعیت خلبانان ایرانی اسیر در قطر

جوان آنلاین: در متن این کارزار که خطاب به رئیسجمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده، از مسئولان کشور درخواست شده است با استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک، حقوقی و قانونی، وضعیت خلبانان ایرانی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
امضاکنندگان همچنین خواستار اطلاعرسانی درباره آخرین وضعیت این خلبانان و اقدامات انجامشده برای آزادی آنان شدهاند.
در این کارزار تأکید شده است: «انتظار میرود آزادی و بازگشت خلبانان ایرانی، با توجه به اهمیت موضوع، در اولویت پیگیری دستگاههای مسئول، بهویژه وزارت امور خارجه قرار گیرد.»
بر اساس متن منتشرشده، امضاکنندگان خواستار اقدام فوری، هماهنگ و نتیجهبخش مسئولان برای بازگشت خلبانان ایرانی هستند.
این کارزار از ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و مهلت آن تا ۲۹ اسفند ۱۴۱۰ اعلام شده است. در متن کارزار، گروههای مختلفی از جمله عموم مردم، نظامیان، بسیجیان، طلاب، دانشجویان، اصناف، بازاریان، رسانهها، هیئات، گروههای جهادی و تشکلهای انقلابی بهعنوان حامیان آن معرفی شدهاند.