درخواست برای پیگیری وضعیت خلبانان ایرانی اسیر در قطر

جمعی از شهروندان با راه‌اندازی کارزاری، خواستار پیگیری فوری وضعیت خلبانان ایرانی اسیر در قطر و فراهم شدن زمینه آزادی و بازگشت آنان به کشور شدند.

جوان آنلاین: در متن این کارزار که خطاب به رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده، از مسئولان کشور درخواست شده است با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک، حقوقی و قانونی، وضعیت خلبانان ایرانی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

امضاکنندگان همچنین خواستار اطلاع‌رسانی درباره آخرین وضعیت این خلبانان و اقدامات انجام‌شده برای آزادی آنان شده‌اند.

در این کارزار تأکید شده است: «انتظار می‌رود آزادی و بازگشت خلبانان ایرانی، با توجه به اهمیت موضوع، در اولویت پیگیری دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت امور خارجه قرار گیرد.»

بر اساس متن منتشرشده، امضاکنندگان خواستار اقدام فوری، هماهنگ و نتیجه‌بخش مسئولان برای بازگشت خلبانان ایرانی هستند.

این کارزار از ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و مهلت آن تا ۲۹ اسفند ۱۴۱۰ اعلام شده است. در متن کارزار، گروه‌های مختلفی از جمله عموم مردم، نظامیان، بسیجیان، طلاب، دانشجویان، اصناف، بازاریان، رسانه‌ها، هیئات، گروه‌های جهادی و تشکل‌های انقلابی به‌عنوان حامیان آن معرفی شده‌اند.

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