تلاش آلمان برای کاهش قیمت سوخت

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، دولت آلمان برای کاهش فشار ناشی از افزایش شدید قیمت سوخت، مالیات انرژی بر بنزین و گازوئیل را از اول اکتبر تا پایان سال کاهش می‌دهد؛ این اقدام با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۷ سنت به ازای هر لیتر از بار مالیاتی سوخت کم می‌کند.

به گزارش مهر، دولت آلمان و ایالت‌های این کشور بر سر کاهش موقت مالیات سوخت برای مقابله با افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل به توافق رسیدند. بر اساس تصمیم دولت، مالیات انرژی بر هر لیتر بنزین و گازوئیل ۱۴ سنت کاهش خواهد یافت که با در نظر گرفتن کاهش مالیات بر ارزش افزوده، مجموع کاهش مالیاتی به حدود ۱۷ سنت در هر لیتر می‌رسد.

این طرح از اول اکتبر آغاز می‌شود و تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. دولت آلمان اعلام کرده است که مجموع این اقدامات حدود ۲.۵ میلیارد یورو از هزینه‌های شهروندان و کسب‌وکار‌ها خواهد کاست.

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که قیمت سوخت در آلمان به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و افزایش قیمت انرژی در پی تحولات و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه فشار زیادی بر خانوار‌ها و بخش‌های اقتصادی وارد کرده است.

دولت همچنین قصد دارد با شرکت‌های نفتی درباره تعیین سقف موقت قیمت سوخت مذاکره کند و هدف‌گذاری کرده است که این سازوکار حداکثر تا اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود.