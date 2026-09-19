کد خبر: 1380266
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش آمار کشته های انفجار غرب دیرالزور سوریه

سوریه منابع سوری از افزایش شمار کشته شدگان ناشی از انفجار در غرب دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.

جوان آنلاین: شمار کشته‌های انفجار روز گذشته در یکی از مواضع ارتش سوریه در منطقه عیاش در غرب دیر الروز افزایش یافت.

بنا بر اعلام وزارت دفاع سوریه در پی این انفجار ۱۱ نفر از نیروهای این وزارتخانه کشته شدند و مراسم تشییع آنها امروز برگزار شده است.

روز گذشته رسانه‌های سوری گزارش دادند که این انفجار در یک انبار تسلیحات در یکی از مواضع ارتش سوریه در نزدیکی شهرک عیاش رخ داد و موجب وقوع انفجارهای پی‌درپی مهمات موجود در این محل شد.

طبق این گزارش، پراکندگی مهمات و پرتابه‌ها در ساعات نخست پس از انفجار، مانع از دسترسی نیروهای امدادی و آتش‌نشانی به محل حادثه شد؛ اما نیروهای مربوطه پس از ایمن‌سازی منطقه، عملیات جستجو را آغاز کردند.

برچسب ها: سوریه ، جنگ سوریه ، انفجار
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