جوان آنلاین: دانمارک و گرینلند اعلام کردند توافق جدید با آمریکا برای گسترش حضور نظامی این کشور در گرینلند، حاکمیت این جزیره را تضعیف نمی‌کند. قرار است این توافق هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل امضا شود.

بر اساس توافقی که آمریکا، دانمارک و گرینلند به آن دست یافته‌اند، واشنگتن حضور نظامی قابل‌توجهی در گرینلند خواهد داشت و از ایجاد پایگاه یا حضور نظامی کشورهای رقیب در این جزیره جلوگیری خواهد شد.

با این حال، جزئیات اصلی توافق هنوز منتشر نشده است؛ از جمله میزان دقیق حضور نظامی آمریکا و اینکه آیا واشنگتن در زمینه سیاست خارجی یا منابع گرینلند اختیاراتی به دست خواهد آورد یا نه.

دونالد ترامپ گفته است این توافق به آمریکا امکان می‌دهد برای تأمین امنیت گرینلند و آمریکا هر اقدام لازم را انجام دهد و کنترل دائمی بر امنیت این جزیره خواهد داشت. در مقابل، مقامات دانمارک و گرینلند تأکید کرده‌اند که توافق، حاکمیت و تمامیت ارضی گرینلند را حفظ می‌کند و حق تعیین سرنوشت این جزیره به رسمیت شناخته شده است.

این توافق پس از ماه‌ها تنش بر سر تهدیدهای ترامپ برای تصرف گرینلند حاصل شده است؛ تهدیدهایی که روابط میان آمریکا، دانمارک و دیگر اعضای ناتو را نیز تحت تأثیر قرار داده بود.