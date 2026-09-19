افزایش تحقیقات در ارتش اسرائیل با محوریت جاسوسی برای ایران

جوان آنلاین: منابع اسرائیلی از افزایش قابل توجه شمار تحقیقات امنیتی در داخل ارتش این رژیم خبر میدهند؛ پروندههایی که بخشی از آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با ایران و فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی مرتبط با تهران ارتباط دارد.
بر اساس دادههای منتشرشده، پلیس نظامی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲، ۱۰ پرونده از این نوع را بررسی کرد. این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ مورد رسید، در سال ۲۰۲۴ به ۱۶ مورد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۵ به ۳۱ مورد افزایش پیدا کرد. در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز شمار این پروندهها به ۳۱ مورد رسیده است.
شبکه «ان۱۲» گزارش داده است که بخش قابل توجهی از این تحقیقات به ظن جاسوسی و انتقال اطلاعات مربوط میشود و افزایش آنها در شرایط تشدید رویارویی اسرائیل با ایران مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفته است. بر اساس این روند، شمار تحقیقات تا پایان سال میتواند از ۶۰ مورد عبور کند؛ هرچند این رقم یک برآورد بر پایه روند فعلی است و آمار نهایی سال هنوز مشخص نیست.
همزمان، یک پرونده امنیتی حساس و محرمانه نیز در ارتش اسرائیل در حال بررسی است که بخش عمده جزئیات آن به دلیل دستور منع انتشار رسانهای نشده است. طبق گزارش ان۱۲، در روزهای اخیر تحول مهمی در این پرونده رخ داده و احتمال ارتباط مستقیم آن با ایران مطرح شده است. جزئیات این پرونده به دلیل محدودیتهای قضایی و امنیتی منتشر نشده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که طی ماههای اخیر چندین پرونده مرتبط با تلاشها برای جذب یا همکاری با شهروندان و نظامیان اسرائیلی نیز در رسانههای این رژیم گزارش شده است. با این حال، ارتباط مستقیم هر یک از ۳۱ پرونده ثبتشده در سال ۲۰۲۶ با ایران بهصورت جداگانه در منابع علنی تأیید نشده است.