جوان آنلاین: شبکه «سیانان» گزارش داد در حالی که تنها چند هفته تا انتخابات باقی مانده، یکی از مهمترین منازعات سیاسی بر سر بازگشت اسرائیلیهای مقیم خارج برای رأی دادن شکل گرفته است.
به گزارش ایسنا، دهها هزار اسرائیلی ساکن خارج از سرزمینهای اشغالی در حال رزرو پرواز برای بازگشت در روز انتخابات هستند و حزب لیکودِ «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی تلاش میکند فعالیت طرحی را که به آنها برای بازگشت کمک میکند، متوقف سازد.
لیکود روز چهارشنبه از کمیته مرکزی انتخابات خواست فعالیت طرح مردمی «Fly & Vote» را ممنوع کند. این حزب مدعی شده این یک ابتکار عملیاتی غیرقانونی با تأمین مالی خارجی است که میتواند «بهشدت به سلامت انتخابات آسیب بزند.»
برخلاف بسیاری از دولتهای غربی، رژیم صهیونیستی به شهروندان عادی مقیم خارج اجازه رأی غیابی نمیدهد و تنها دیپلماتها و فرستادگان رسمی میتوانند از خارج رأی بدهند. بنابراین شهروندان مقیم خارج که در مقاطعی تا ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل میدهند، باید برای شرکت در انتخابات بازگردند.
انتخابات ۲۷ اکتبر نخستین انتخابات سراسری پس از چهار سال پرتلاطم حکومت ائتلاف راستگرا و ارتدوکس نتانیاهو خواهد بود. طبق آخرین نظرسنجیهایی که سیانان به آنها اشاره کرده، نه ائتلاف نتانیاهو و نه مخالفان چندپاره او فعلاً به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت دست نمییابند. به نوشته این شبکه، لیکود نگران است بازگشت شمار زیادی از اسرائیلیهای خارجنشین در چنین رقابت نزدیکی به سود احزاب مخالف تمام شود.
طرح «Fly & Vote» که به اسرائیلیهای مقیم خارج برای بازگشت و شرکت در انتخابات کمک میکند، تاکنون بیش از ۳۵ هزار ثبتنام داشته و برگزارکنندگان میگویند بیش از ۵۰ هزار نفر قصد بازگشت دارند. لیکود این طرح را سیاسی و برخوردار از مزایای انتخاباتی غیرقانونی میداند، اما برگزارکنندگان آن را غیرحزبی معرفی میکنند.
همزمان، مخالفان نگران محدود شدن پروازها در روز انتخابات هستند؛ نگرانی که وزیر حملونقل عضو لیکود آن را رد کرده است. وزیر ارتباطات راست افراطی نیز گفته اسرائیلیهای خارجنشین برای تأثیرگذاری بر آینده این رژیم باید بهجای سفرهای مقطعی و شرکت در انتخابات، برای همیشه به اراضی اشغالی مهاجرت کنند.