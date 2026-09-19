جوان آنلاین: مرحله اول اردوهای آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان و برگزاری ۲ بازی تدارکاتی با ازبکستان و روسیه از روز گذشته در ساختمان پک آغاز شد و ملی‌پوشان یک جلسه تمرین بدنی را در این مجموعه برگزار کردند.

نکته قابل توجه در این جلسه تمرینی غیبت سعید الهویی، آندرانیک تیموریان و هومن افاضلی بود.

با این وجود الهویی که در روز برگزاری نشست سرمربی تیم ملی با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون در جلسه حضور یافته، برای رسیدگی به یک کار شخصی به دبی سفر کرده و امروز پس از بازگشت از امارات در تمرین تیم ملی شرکت می‌کند. به این ترتیب دستیار اول قلعه‌نویی به همکاری خود با این تیم برای جام ملت‌ها نیز ادامه می‌دهد.

ادامه حضور هومن افاضلی در کادرفنی تیم ملی نیز به عنوان مشاور قطعی است اما باید دید وضعیت تداوم همکاری تیموریان با تیم ملی به چه شکلی پیش می‌رود. هرچند ممکن است وی دیگر در جمع دستیاران قلعه‌نویی فعالیت نکند.

دینکا آلین، مربی دروازه‌بان‌های رومانیایی تیم ملی هم در شهر فرغانه به جمع ملی‌پوشان اضافه می‌شود.

با این وجود سرمربی تیم ملی به دنبال اضافه کردن چهره‌های جدید به جمع دستیاران خودش است تا این کادر برای جام ملت‌ها تقویت شود.