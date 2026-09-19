جوان آنلاین: «عبدالقادر المرتضی»، رئیس کمیته امور اسیران یمن، اعلام کرد که عربستان از طریق یک طرف ثالث پیگیر سرنوشت خلبانان جنگنده اف-۱۵ خود است.
المرتضی بیان کرد: با توجه به نبود ارتباط مستقیم میان یمن و عربستان، طرف سعودی از طریق یک واسطه پیگیر سرنوشت آنها است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام نشان دهنده علاقه طرف سعودی به کسب اطلاعات در خصوص جزئیات سرنوشت خلبانان جنگندهای است که در جریان عملیات نظامی سقوط کرد.
ارتش یمن صبح چهارشنبه گذشته از سرنگون کردن یک فروند جنگنده اف - ۱۵ عربستان سعودی بر فراز استان مارب یمن خبر کرد.
ارتش یمن چهارشنبه گذشته دربیانیهای اعلام کرد: «به یاری خداوند، موفق شدیم یک فروند جنگنده اف-۱۵ سعودی را در حالی که مشغول انجام عملیات خصمانه در حریم هوایی استان مأرب بود، سرنگون کنیم. جنگنده اف-۱۵ سعودی، در حالی که مشغول انجام اقدامات خصمانه در حمایت و پشتیبانی از نیروهای دشمن سعودی بود، توسط یک موشک زمینبههوای ساخت داخل سرنگون شد.»
نیروهای مسلح یمن همچنین از رهگیری اسکادران جنگندههای اف-۱۵ و تایفون با استفاده از موشکهای ساخت داخل در آسمان مأرب خبر داد و اعلام کرده بود: این اسکادرانها در حین جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سرنگونشده، مجبور به فرار شدند.