فیلم کوتاه هویت مستقل و ارزشمند خود را دارد 

جوان آنلاین: مجتبی فرآورده، تهیه‌کننده سینما و تلویزیون، با تأکید بر اهمیت فیلم کوتاه گفت که این قالب نباید صرفاً به‌عنوان مسیری برای ورود به سینمای بلند یا پله‌ای برای ترقی فیلم‌سازان تلقی شود، بلکه هویت مستقل آن باید حفظ شود.

فرآورده در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره تأثیر فیلم کوتاه بر پرورش استعداد‌های جوان اظهار کرد: فیلم کوتاه را نباید به عنوان بستر ورود به فیلم بلند تلقی کرد. فیلم کوتاه خودش یک بخش بسیار ارزشمند است که باید به آن بها داد. اگرچه اشکالی ندارد کسی از فیلم کوتاه به فیلم بلند پا بگذارد، اما نباید استقلال هویتی فیلم کوتاه را از دست بدهد.

وی افزود: نباید به فیلم کوتاه به عنوان یک مرحله گذار و گذر نگاه کرد، چراکه فیلم کوتاه هویت بسیار مستقل و ارزنده‌ای دارد و باید این هویت حفظ شود.

این تهیه‌کننده درباره تفاوت جشنواره فیلم ۱۰۰ با دیگر جشنواره‌های فیلم کوتاه نیز گفت: به نظر می‌رسد فیلم ۱۰۰ می‌تواند استعداد‌های بیشتری را از سراسر کشور جذب کند؛ چراکه ساخت فیلم در این قالب سهل‌الوصول‌تر، کم‌خرج‌تر و همه‌گیرتر است.

فرآورده ادامه داد: خیلی‌ها هستند که می‌خواهند وارد این حیطه شوند، اما ممکن است شرایط، امکانات و ارتباطات لازم را نداشته باشند. با این حال، ممکن است فردی ایده و استعداد داشته باشد و بتواند آن را حتی در منزل خودش اجرایی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که فیلم‌ها در جشنواره فیلم ۱۰۰ چگونه می‌توانند خود را از سایر آثار متمایز کنند، گفت: «من، چون خیلی شیفته این تیزر جشنواره شدم، به نظرم هویت و پیام آن تیزر بهترین کاری است که می‌توانم برداشت کنم.»