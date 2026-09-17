جوان آنلاین: این موضعگیری پس از آن است که بانک مرکزی ایالات متحده اولین افزایش نرخ بهره خود را در بیش از سه سال اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، این گام در حالی است که آمریکا با فشار مداوم ناشی از افزایش تورم و هزینههای انرژی مواجه است.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید گفت که دولت هیچ توجیه اقتصادی قانعکنندهای برای افزایش نرخ بهره نمیبیند.
به گزارش رویترز، وی خاطرنشان کرد که در ارزیابی خود، دولت فعلی برنامههای هزینهای را در مقیاس بزرگ مانند آنچه در دوران دولت بایدن و همهگیری کووید-۱۹ دیده شد، اجرا نمیکند و به همین دلیل است که هیچ فشار تقاضای قابل توجهی وجود ندارد که مستلزم تشدید سیاستهای پولی باشد. این در حالی است که قبلتر فدرال رزرو در جلسه خود در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ تصمیم گرفت که محدوده هدف نرخ بهره فدرال را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و به بین ۳.۷۵٪ و ۴٪ برساند که اولین افزایش آن از ژوئیه ۲۰۲۳ بود.
طبق اعلام بانک مرکزی، این تصمیم به اتفاق آرا گرفته شد.
فدرال رزرو این اقدام خود را با استناد به تورم بالا، علیرغم فعالیت اقتصادی قوی و هزینهها و سرمایهگذاری داخلی سالم، توجیه کرد. این بانک قصد دارد تورم را در درازمدت به ۲درصد بازگرداند، در حالی که پیشبینیهای جدید آن نشان میدهد که تورم میتواند در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷درصد برسد و بازگشت به سطح ۲درصد تا سال ۲۰۲۹ به تعویق میافتد.
ترامپ هم مدعی شده است نرخ بهره در ایالات متحده باید یک درصد یا کمتر باشد، زیرا کشورش بهترین رتبه اعتباری را در جهان دارد.