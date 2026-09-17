دشمن سر عقل بیاید و به یادداشت تفاهم عمل کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: امیدواریم دشمن یک بار هم که شده سر عقل بیاید و به یادداشت تفاهم عمل کند.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در مراسم مجمع صنفی کانون استادان دانشگاه ایران گفت: امیدواریم دشمن یک بار هم که شده سر عقل بیاید و به میثاق خود وفادار بماند و به این یادداشت تفاهمی که امضا شده عمل شود؛ حالا اگر عمل شد کار تمام است؟ نه تازه مسئله ما با نظام سلطه شروع شده است.

وی ادامه داد: ۴۰ سال است دشمنان غیر مستقیم با ما می‌جنگیدند ولی امروز بالاجبار رسما با ما وارد جنگ شدند و با سه راهبرد اقتصادی و اجتماعی و زدن یا متوقف کردن پیشرفت علم و فناوری به میدان آمدند.

عارف افزود: در هر سه بخش و به خصوص بخش سوم دانشگاه باید میدان داری کند و ما باید امروز تلاشمان این باشد که برتر باشیم؛ دشمن ما مجهز است به آخرین دستاورد‌های علمی و ما می‌توانیم و هم توانایی و هم پتانسیل آن را داریم که برتر باشیم.