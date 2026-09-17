رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» به مناسبت دویستمین شب ایستادگی و مقاومت و حضور مقتدرانه ملت ایران در میادین و فرارسیدن هفته دفاع مقدس، از ساعت ۸ صبح فردا در تهران برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» به مناسبت دویستمین شب ایستادگی و مقاومت و حضور مقتدرانه ملت ایران در میادین و فرارسیدن هفته دفاع مقدس، در تهران برگزار می‌شود؛ این برنامه از ساعت ۸ صبح فردا با حضور اقشار مختلف مردم آغاز خواهد شد و رژه حماسی نیرو‌های «جان فدا» از میدان امام حسین (ع) و تقاطع بزرگراه نواب به سمت میدان انقلاب، از بخش‌های اصلی آن خواهد بود.

به گزارش مهر، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات این رزمایش و اجتماع بزرگ پرداخت و با تاکید بر اینکه این رزمایش فقط مربوط به نیرو‌های جان فدا و نیرو‌های بسیجی جان فدای سازماندهی شده نیست بلکه اجتماع بزرگ آحاد ملت ایران در پایتخت است، اعلام کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و جشن دویستمین شب ایستادگی و مقاومت و حضور مقتدرانه ملت ایران در میادین، همه مردم در اجتماع با سلاح پرچم و شعار مقاومت و ایستادگی حضور پیدا می‌کنند.

به گفته فرمانده سپاه تهران بزرگ، این رویداد از ساعت ۸ صبح آغاز و رژه حماسی نیرو‌های جان فدا از میدان امام حسین (ع) و تقاطع بزرگ‌راه نواب به سمت میدان انقلاب برگزار می‌شود.