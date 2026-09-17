کد خبر: 1379928
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۸
سیاست » اخبار کلی
وزارت اطلاعات:

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

2 وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند.

جوان آنلاین: وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ترور ناجوانمردانه و شهادت مظلومانه‌ی عالم مردمی و منادی وحدت، شهید مولوی یوسف گرگیچ، ضایعه تلخ برای مردم شریف سیستان و بلوچستان و همه‌ی دلبستگان به امنیت، وحدت و سربلندی ایران اسلامی است.

آن عالم فرهیخته، درطول عمر با برکت خویش، با تکیه بر گفتمان وفاق، همدلی، انسجام ملی و با بهره‌گیری از ظرفیت علمی، فقهی، فرهنگی و اجتماعی خود در مسیر تحکیم اخوت اسلامی، تقریب مذاهب و صیانت از عزت و کرامت اقوام ایرانی، گام برداشت و منبر و محراب را به سنگر خدمت، روشنگری و وحدت تبدیل کرد.

بی‌تردید ترور چنین شخصیت‌هایی تنها جنایت علیه افراد نیست، بلکه تعرض به امنیت، وحدت و سرمایه اجتماعی جامعه است.

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وزارت اطلاعات ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی، خود را متعهد می‌داند تا شناسایی و برخورد قانونی با عوامل، آمران و پشتیبانان این جنایت از پای ننشیند.

دشمنان امنیت و وحدت ایران اسلامی بدانند که ترور، هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش نماید، بلکه رویکرد اسلامی وفاق و برادری را تقویت می‌نماید.

ملت ایران، بویژه مردم بصیر و نجیب استان سیستان و بلوچستان اجازه نخواهند داد خون پاک شهیدان دستمایه‌ی تفرقه و شکاف میان برادران شیعه و سنی گردد و ان‌شاءا... راه شهید مولوی یوسف گرگیچ و همه شهدای مظلوم امنیت در کشور و استان، برای ما راه انس و الفت بیشتر، وحدت مستحکم‌تر، عزت اقوام، انسجام ملی و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.

روابط عمومی وزارت اطلاعات
۲۶ شهریور ۱۴۰۵

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، ترور ، مولوی یوسف گرگیج
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