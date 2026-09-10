«عبدالعزیز بن حبتور» عضو شورای عالی سیاسی یمن، تأکید کرد که رویداد‌های جاری در ساحل غربی یک مساله حاکمیتی و داخلی است و اعمال حاکمیت یمن بر اراضی، سواحل و آب‌های سرزمینی خود هیچ‌گونه تهدیدی برای کشتیرانی بین‌المللی ایجاد نمی‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی یمن (سبأ نت) بن حبتور در این باره اظهار داشت: ما بیانیه‌ها و مواضع کشور‌های خارجی که با حاکمیت یمن با استاندارد‌های دوگانه برخورد می‌کنند را رد و اعلام می‌کنیم اعمال حاکمیت یمن بر اراضی خود حقی اصیل است که هیچ طرف خارجی حق اعتراض به آن را ندارد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: اگر شورای امنیت سازمان ملل در پی برگزاری نشست برای بررسی تحولات یمن است، مسئولیت ایجاب می‌کند که به ریشه‌های تنش و در رأس آن استمرار تجاوز و محاصره سعودی بپردازد و برای پایان دادن به آن تلاش کند؛ نه اینکه به تریبونی برای محکوم کردن مردم یمن به دلیل اعمال حق مشروعشان در دفاع از کشور و حاکمیت آن، یا به سرپوشی برای فراهم کردن بهانه‌ها و توجیه‌ها جهت تداوم تجاوز و محاصره تبدیل شود.

این مقام ارشد یمنی نسبت به هرگونه تنش‌آفرینی نظامی جدید علیه یمن هشدار داد و تأکید کرد که مسیر منتهی به امنیت و ثبات همگان، از کانال احترام به حاکمیت و استقلال یمن، پایان دادن به تجاوز و محاصره، و حرکت به سمت صلحی عادلانه و پایدار می‌گذرد.

اظهارات این مقام دولت قانونی یمن در حالی است که چهار منبع نظامی در دولت مستعفی یمن امروز (پنج‌شنبه) اعلام کردند که جنبش انصارالله موفق شده کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» را به دست بگیرد که این امر کنترل انصارالله را بر تنگه استراتژیک «باب‌المندب» به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش می‌دهد.

منابعی در دولت مستعفی یمن همچنین تأیید کردند که رزمندگان انصارالله همچنین حملاتی را علیه جزایر استراتژیک «حنیش» در دریای سرخ آغاز کرده‌اند.

در همین حال، نیرو‌های وابسته به عربستان و هم‌پیمانان آنها در حال عقب‌نشینی به سمت جنوب و شهر «ذوباب» واقع در مجاورت مستقیم تنگه باب‌المندب و در مقابل جزیره «بریم» هستند؛ منطقه‌ای که تسلط بر آن و جزیره مذکور برای کنترل کامل بر این آبراه حیاتی، ضروری به شمار می‌رود.

طی روز‌های اخیر، درگیری‌ها میان ارتش ملی یمن و ائتلاف حامی دولت وابسته به عربستان تشدید شده و جبهه جنگ جدیدی را گشوده است که می‌تواند بر ثبات و امنیت انرژی در سطح جهان اثر بگذارد.

در همین حال، یک فرمانده نظامی وابسته به نیرو‌های وابسته به عربستان در یمن اعلام کرد که به نیرو‌های تحت امر خود در ساحل غربی دستور داده است تا مرکز فرماندهی جایگزینی را در مکانی امن تأسیس کنند. این تصمیم «طارق صالح»، از فرماندهان ارشد میدانی، نشانه‌ای آشکار از عقب رانده شدن نیرو‌های مذکور از مناطق غربی توسط انصارالله به شمار می‌رود.