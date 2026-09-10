بهای هر بشکه نفت از ۱۰۵ دلار گذشت

جوان آنلاین: از خبرگزاری رویترز، بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ۴.۰۵ دلار یا ۴ درصد افزایش، تا ساعت ۱۲:۱۵ (به وقت گرینویچ) به ۱۰۵.۲۶ دلار در هر بشکه رسید و بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا برای اولین بار از ماه مه به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید، زیرا بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۳.۹۹ دلار یا ۴.۱۵ درصد افزایش به ۱۰۰.۰۴ دلار رسید.

به گزارش ایرنا، این درحالیست که قیمت نفت برنت از پایین‌ترین سطح خود در اوایل ماه اوت، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، چون توافق دائمی بین ایالات متحده و ایران برای توقف حملات هرگز محقق نشد و درگیری‌ها از سر گرفته شد.

جان ایوانز، تحلیلگر PVM، گفت: «افزایش اخیر قیمت‌ها، رویکرد بازار را آشکار می‌کند، این درگیری حتی بیش از آنچه یک ماه پیش پیش‌بینی می‌شد، ادامه خواهد داشت و تعادل نفت همچنان ضعیف و قیمت‌ها همچنان بالا باقی می‌مانند.»