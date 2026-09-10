دستگیری ۲ مأمورنما در پرونده ربایش مسلحانه در اتوبان سعیدی

جوان آنلاین: دو متهم که با معرفی خود بهعنوان مأمور، یک شهروند تهرانی را در اتوبان آیتالله سعیدی متوقف و با تهدید سلاح کلاشینکف و کلت کمری ربوده بودند، با تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند. متهمان پس از انتقال شاکی به محلی نامعلوم و ضربوشتم وی، اموالش را نیز به سرقت برده بودند.
توقف مرموز یک خودرو در اتوبان سعیدی
سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسویفر، معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ربایش، تهدید، ضربوشتم و سرقت اموال وی توسط چند فرد مسلح که خود را مأمور معرفی کرده بودند، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
بر اساس محتویات پرونده، شاکی اعلام کرده بود حوالی ساعت ۱۰ صبح، هنگام تردد با خودروی شخصی در اتوبان آیتالله سعیدی، یک دستگاه خودروی سمند سورن سفیدرنگ با چراغهای LED مسیر وی را مسدود کرده است.
مأمورنماهای مسلح، شهروند تهرانی را ربودند
به گفته شاکی، سرنشینان خودروی مذکور در حالی که به سلاح کلاشینکف و کلت کمری مسلح بودند، خود را مأمور معرفی کرده و پس از متوقف کردن خودرو، مدارک شناسایی و تلفن همراه وی را گرفتند.
این افراد سپس شاکی را با خودروی دیگری به محل نامعلومی منتقل کردند و در حالی که چشمان وی بسته بود، او را مورد بازجویی و ضربوشتم قرار دادند.
اجبار به امضای برگه با تهدید انتقال به زندان
موسویفر افزود: متهمان در ادامه، شاکی را در محدوده اتوبان فتح و حوالی یک شرکت لبنیاتی از خودرو پیاده کردند و با تهدید، وی را وادار به امضای برگهای کردند.
وی ادامه داد: این افراد همچنین شاکی را تهدید کرده بودند که در صورت همکاری نکردن، او را به زندان منتقل خواهند کرد.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: شاکی پس از رهایی متوجه شد علاوه بر تلفن همراه، مبلغی وجه نقد، عینک و شارژر تلفن همراهش نیز از داخل خودرو به سرقت رفته است.
سرنخ اصلی در تصاویر دوربینهای مداربسته
موسویفر بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ تحقیقات تخصصی از شاکی را آغاز کرده و با حضور در محل وقوع جرم، بررسیهای میدانی و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته محدوده و خیابانهای اطراف را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در جریان بررسی تصاویر، خودروی مورد استفاده متهمان شناسایی شد؛ اما بخشی از پلاک خودرو در تصاویر ناخوانا بود. کارآگاهان با انجام اقدامات کارشناسی و بهرهگیری از سامانههای موجود، موفق شدند شماره پلاک را استخراج و مالک خودرو را شناسایی کنند.
ردپای متهم در خیابان سیمتری جی
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: بررسیهای تخصصی و تطبیق تردد خودرو در زمان وقوع جرم نشان داد این وسیله نقلیه در اختیار یکی از متهمان قرار داشته است.
وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات، متهم اصلی در محدوده خیابان سیمتری جی شناسایی و با دستور قضائی دستگیر شد.
اعتراف متهم و لو رفتن همدست
کارآگاه سیدقاسم موسویفر اظهار کرد: متهم در جریان تحقیقات و پس از مواجهه با ادله و مستندات موجود، به ارتکاب جرم اعتراف کرد و از حضور یکی از دوستانش در زمان وقوع حادثه پرده برداشت.
وی افزود: با ادامه اقدامات تخصصی، متهم دوم نیز در محدوده خیابان آزادی شناسایی و دستگیر شد.
تحویل متهمان به مرجع قضائی
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: هر دو متهم پس از انجام تحقیقات اولیه، برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
توصیههای پلیسی
پلیس به شهروندان توصیه میکند در صورت مواجهه با افرادی که تحت عنوان مأمور اقدام به متوقف کردن خودرو یا دریافت مدارک و اموال آنان میکنند، ضمن حفظ خونسردی، در صورت امکان مشخصات ظاهری افراد، خودرو، شماره پلاک و محل وقوع حادثه را به خاطر بسپارند و موضوع را در سریعترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.
شهروندان باید توجه داشته باشند مأموران در چارچوب ضوابط قانونی و مأموریتهای محوله اقدام میکنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، میتوانند موضوع را از طریق مراجع انتظامی و شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.
همچنین توصیه میشود هنگام تردد در معابر، بهویژه ساعات خلوت، از توقف در مکانهای نامناسب و سوار کردن افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت احساس خطر، ضمن حفظ آرامش، به سمت مکانهای شلوغ و امن حرکت کنند.
پلیس از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، از هرگونه درگیری مستقیم با افراد مشکوک خودداری کرده و موضوع را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.