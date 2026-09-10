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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اسرائیل ۲۳ بار از فسفر سفید در جنوب لبنان استفاده کرده است

3 طبق یک گزارش بین‌المللی که امروز پنج‌شنبه منتشر شده، ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۳ حمله به مناطق جنوب لبنان از مهمات حاوی فسفر سفید استفاده کرده است.

جوان آنلاین: در گزارش ۴۵ صفحه‌ای که امروز دیده‌بان حقوق بشر و کلینیک بین‌المللی حقوق بشر در دانشکده حقوق هاروارد تحت عنوان «آتش‌سوزی‌های خارج از کنترل، اثرات غیرانسانی مهمات حاوی فسفر سفید و نیاز به تصویب قوانینی جدی‌تر» منتشر کردند، ضمن اشاره به ۲۳ مورد استفاده رژیم صهیونیستی از این نوع سلاح‌های ممنوعه در لبنان، بر لزوم تصویب قوانین بین‌المللی جدی‌تری برای ساماندهی به این نوع سلاح‌های ویرانگر تاکید شده است.

به گزارش ایسنا، به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، در این گزارش طولانی تمامی ۲۳ حمله رژیم صهیونیستی به لبنان با استفاده از این سلاح‌ها در بازه زمانی ماه‌های مارس تا مه ۲۰۲۶ مستندسازی شده و پیامد‌های هولناک استفاده از این مهمات در درگیری‌های مسلحانه سال‌های اخیر شرح د اده شده‌اند.

نهاد‌های حقوقی یاد شده در ادامه گزارش خود نیز تاکید کردند که مهمات حاوی فسفر سفید که هنگام قرار گرفتن در معرض اکسیژن مشتعل می‌شوند، در حال حاضر تحت هیچ معاهده خاصی قرار ندارند.

«بانی دوچرتی» مشاور ارشد تسلیحات در دیده‌بان حقوق بشر و مدرس کلینیک بین‌المللی حقوق بشر در این رابطه گفت: مهمات فسفر سفید می‌توانند باعث سوختگی‌های شدید و آسیب‌های جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی مادام‌العمر شوند، بر همین اساس کشور‌ها باید استفاده مداوم از این مهمات را محکوم کرده و خواستار مذاکرات بین‌المللی بیشتری در مورد این موضوع شوند و اطمینان حاصل کنند که قوانین بین‌المللی مانع هزینه‌های انسانی غیرقابل قبول این سلاح‌ها می‌شوند.

بر اساس اعلام این ۲ نهاد حقوقی، از سایر موارد گزارش شده استفاده از مهمات حاوی فسفر سفید از سال ۲۰۰۰ می‌توان به استفاده از آنها توسط رژیم صهیونیستی در غزه طی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و ۲۰۲۳، نیرو‌های ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق و سوریه در سال ۲۰۱۷، نیرو‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن در سال ۲۰۱۶، نیرو‌های اتیوپی در سومالی در سال ۲۰۰۷، نیرو‌های ناتو که عمدتا آمریکایی هستند و نیرو‌های ضد دولتی در افغانستان در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ و همینطور آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۴ در چارچوب الگویی تکرارشونده که نگرانی‌های بین‌المللی را ایجاد کرده، اشاره کرد.

مهمات حاوی فسفر سفید تسلیحاتی هستند که به صورت بی‌هدف در هوا بر فراز مناطق مسکونی منفجر می‌شوند و میان نیرو‌های نظامی و غیرنظامی تمایز قائل نمی‌شوند و به این شکل ناقض قوانین بین‌المللی انسانی هستند، این نوع تسلیحات با وجود اثرات سوختگی که در بدن قربانی ایجاد می‌کنند، تحت پروتکل سوم کنوانسیون سلاح‌های متعارف مصوب سال ۱۹۸۰ که سلاح‌های آتش‌زا را تعیین می‌کنند، قرار نمی‌گیرند.

در این پروتکل، سلاح‌های آتش‌زا سلاح‌هایی تعریف می‌شوند که عمدتا برای ایجاد آتش‌سوزی و سوزاندن مردم طراحی شده‌اند و در این تعریف، سلاح‌هایی که برای اهداف دیگر طراحی شده‌اند، حتی اگر همان اثرات آتش‌زا را داشته باشند، قرار نمی‌گیرند و شامل مهمات فسفر سفید نمی‌شود، زیرا آنها در اصل برای جلوگیری از عملیات‌های نظامی و یا افشای آنها طراحی شده‌اند و این یک خلاء قانونی خطرناک ایجاد می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر و کلینیک هاروارد، مهمات حاوی فسفر سفید را از منظر «شرط مارتنز» ارزیابی کردند، بندی در قوانین بین‌المللی انسانی که می‌گوید زمانی که هیچ معاهده خاصی در مورد یک موضوع وجود ندارد، غیرنظامیان و نظامیان تحت حمایت اصول انسانی و وجدان عمومی باقی می‌مانند.

 این ۲ نهاد حقوقی در گزارش خود اینگونه نتیجه‌گیری کردند که این نوع سلاح‌ها مستلزم اعمال شرط مارتنز هستند، جراحات غیرانسانی و صعب‌العلاجی که این نوع سلاح‌ها ایجاد می‌کنند با اصول بشردوستانه سازگار نیست چراکه فسفر سفید می‌تواند افراد را تا مغز استخوان بسوزاند و هر ذره‌ای که در زخم باقی بماند می‌تواند هنگام برداشتن بانداژ و قرار گرفتن در معرض اکسیژن دوباره مشتعل شود و بسوزاند.

نهاد‌های حقوقی یاد شده در پایان گزارش خود نیز آورند، اعتراض کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های جامعه مدنی، متخصصان پزشکی و موسسات مالی شواهدی را فراهم می‌کند که این مهمات ناقض وجدان عمومی است و با توجه به اینکه فراخوان‌ها برای کنترل شدیدتر این سلاح‌ها رو به افزایش هستند، رسیدگی به این مسائل به قوانین بین‌المللی قدرتمندتر و مشخص‌تری نیاز است.

برچسب ها: اسرائیل ، فسفر سفید ، جنوب لبنان
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