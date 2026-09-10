کد خبر: 1378788
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نخستین واکنش امارات به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک

3 مشاور دیپلماتیک رئیس امارات به اعلام قطع روابط دیپلماتیک از سوی الجزایر واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در نخستین واکنش رسمی ابوظبی پس از اعلام قطع روابط دیپلماتیک از سوی الجزایر بر ضرورت شفافیت منافع در روابط میان کشور‌ها تأکید کرد.

به گزارش مهر، قرقاش روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس گفت روابط دیپلماتیک باید با «عقل، ارتباط و وضوح منافع» مدیریت شود نه با ابهام و پیام‌های مبهم. او تأکید کرد دیپلماسی موفق بر شفافیت مواضع و مدیریت درست منافع و اختلافات استوار است.

قرقاش مدعی شد: روابط دیپلماتیک نباید گروگان تنش‌های داخلی یا ناتوانی در توضیح منافع و تعیین اولویت‌ها شود. ابهام سیاست نیست و هیاهو جایگزین فقدان چشم‌انداز نمی‌شود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که الجزایر روز پنجشنبه اعلام کرد تمامی تلاش‌ها برای حفظ روابط دوجانبه با امارات به نتیجه نرسیده و تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک گرفته است.

وزارت خارجه الجزایر امارات را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه متهم کرد و گفت با وجود هشدار‌های متعدد، این اقدامات ادامه یافته و به سطحی رسیده که دیگر قابل پذیرش نیست.

الجزایر همچنین سفیر امارات را به وزارت خارجه احضار و رسماً تصمیم قطع روابط را به او ابلاغ کرد و ۴۸ ساعت برای اجرای این تصمیم به وی مهلت داد.

برچسب ها: امارات ، الجزایر ، روابط دیپلماتیک
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