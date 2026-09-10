الجزیره: چرا کنترل بندر المخا در یمن اهمیت راهبردی دارد؟

تسلط نیرو‌های مسلح یمن بر المخا می‌تواند به آنها موقعیت بسیار قدرتمندی در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب بدهد و مسیر‌های تدارکاتی دولت خودخوانده تحت حمایت عربستان را مختل کند.

جوان آنلاین: الجزیره در گزارشی نوشت: هدف اصلی نیرو‌های مسلح یمن در عملیات اخیر علیه دولت خودخوانده تحت حمایت عربستان، تصرف شهر راهبردی المخا بوده است؛ شهری که در صورت کنترل آن، یمن می‌تواند نفوذ خود را در امتداد باب‌المندب، یکی از مسیر‌های حیاتی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی، به شکل چشمگیری افزایش دهد.

به گزارش مهر، نیرو‌های مسلح یمن همچنین به دنبال قطع مسیر‌های تدارکاتی نیرو‌های دولت خودخوانده تحت حمایت عربستان هستند؛ از جمله جاده میان المخا و تعز، مسیر‌های جنوب المخا که این نیرو‌ها را تأمین می‌کنند و خطوط تدارکاتی از طریق بندر المخا که یکی از مراکز مهم لجستیکی این نیرو‌ها در ساحل غربی یمن بوده است.

تصرف المخا در صورت تثبیت، بخش مهمی از ظرفیت نظامی و لجستیکی این نیرو‌ها را از آنها می‌گیرد و در مقابل، موقعیت نیرو‌های مسلح یمن را در نزدیکی باب‌المندب تقویت می‌کند.

به همین دلیل، نیرو‌های مسلح یمن اکنون از المخا به سمت جنوب پیشروی می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، این پیشروی با مقاومت اندکی روبه‌رو شده، زیرا مزدوران تحت حمایت عربستان از مواضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

در صورت ادامه این روند، نیرو‌های مسلح یمن می‌توانند مناطق بیشتری از ساحل یمن را تصرف کرده و به باب‌المندب نزدیک‌تر شوند.