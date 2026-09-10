طبق گزارش رسانه‌های چینی، ۲۰ نفر بر اثر آتش‌سوزی در یک کشتی در این کشور جان خود را از دست دادند.

جوان آنلاین: طبق گزارش رسانه‌های دولتی چین، امروز پنج‌شنبه بر اثر آتش‌سوزی یک کشتی باری در بندری در چین هنگام پهلوگیری، دست‌کم ۲۰ نفر جان باختند و پنج نفر نیز مفقود شدند.

به گزارش تسنیم، بر اساس اطلاعات وب‌سایت عمومی ردیابی کشتی‌ها به نام «وِسِل‌فایندر» (VesselFinder)، عکسی که توسط خبرگزاری شین‌هوا منتشر شده، این کشتی را با نام «اوشن ملودی» (Ocean Melody) شناسایی کرده است؛ کشتی‌ای که با پرچم لیبریا تردد می‌کند.

شین‌هوا گزارش داد که در مجموع ۴۲ نفر در این کشتی حضور داشتند و ۱۲ نفر از آنها به سلامت تخلیه شدند.

این کشتی برای انجام تعمیرات در شرکت کشتی‌سازی «بی‌های» (Beihai) در بندر چینگ‌دائو که یکی از مراکز اصلی کشتیرانی در سواحل شمال شرقی چین است، پهلو گرفته بود.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، «دستورات مهمی» برای انجام فوری عملیات نجات افراد مفقودشده صادر کرد. او آماری از تعداد تلفات ارائه نکرد.