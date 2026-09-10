معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به افزایش موارد ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا در فارس گفت: روند افزایشی کرونا نسبت به آنفلوآنزا سریع‌تر است و با عبور میزان نمونه‌های مثبت از پنج درصد، استان وارد مرحله هشدار شده است.

جوان آنلاین: محمدرضا کریمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی، آنفلوآنزا و کووید در فارس اظهار کرد: روند ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا افزایشی است و نسبت به سال گذشته، این روند زودتر آغاز شده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: روند افزایشی کرونا سریع‌تر از آنفلوآنزا در حال پیشرفت است، آنفلوآنزا هنوز به مرحله‌ای نرسیده که موجب نگرانی جدی باشد، اما کرونا به میزانی رسیده که لازم است مردم مراقبت بیشتری داشته باشند و در مکان‌هایی که تجمع وجود دارد، حتما از ماسک استفاده کنند و شست‌وشوی دست‌ها را نیز فراموش نکنند.

وضعیت کرونا در شهرستان‌های فارس

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پاسخ به این پرسش که کدام شهرستان‌های فارس وضعیت حادتری دارند، گفت: وضعیت بیماری هنوز به گونه‌ای نیست که بخواهیم آن را به تفکیک شهرستان محاسبه کنیم، اما در سطح استان، شرایط به مرحله‌ای رسیده که نیازمند توجه است.

کریمی ادامه داد: مرحله نخست، مرحله هشدار است و زمانی که پنج درصد نمونه‌ها مثبت شود، این مرحله آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: ما در چند روز گذشته از این میزان عبور کرده‌ایم و اکنون بیش از پنج درصد نمونه‌هایی که از افراد دارای علائم بیماری حاد تنفسی گرفته می‌شود، مثبت است.

سویه جدید کرونا خطرناک‌تر است؟

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به حاد شدن وضعیت بیماری در برخی استان‌های همجوار مانند بوشهر، این موضوع می‌تواند بر شرایط فارس اثرگذار باشد، گفت: کرونا به هر حال ویروسی است که در سطح دنیا منتشر شده و آمار‌های کشور‌های مختلف نیز نشان می‌دهد روند افزایشی موارد ابتلا در آنها آغاز شده است.

کریمی درباره اینکه آیا علائم سویه جدید کرونا با سویه‌های قبلی تفاوت دارد و آیا این سویه خطرناک‌تر است، افزود: تا این لحظه، سازمان جهانی بهداشت اعلام نکرده که قدرت سرایت، بیماری‌زایی یا مرگ‌ومیر این سویه افزایش یافته باشد و اعلام شده که در حد همان سویه‌های قبلی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تغییرات ژنتیکی در ویروس ایجاد شده، افرادی که احتمالا نسبت به سویه‌های قبلی تا حدودی مقاوم شده بودند و قبلا به بیماری مبتلا شده‌اند، ممکن است آن میزان ایمنی قبلی را نداشته باشند و همین موضوع باعث شده بیماری بتواند در جمعیت بیشتر بروز پیدا کند.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: با این حال، تاکنون نه در سطح مرگ‌ومیر و نه در سطح قدرت انتشار، گزارشی مبنی بر اینکه این ویروس توانسته باشد قدرت خود را ارتقا دهد، منتشر نشده است.

کودکان، سالمندان و بیماران مزمن در گروه پرخطر

کریمی درباره گروه‌های پرخطر در برابر کرونا و بیماری‌های تنفسی اظهار کرد: مانند هر بیماری حاد تنفسی دیگر، کودکان، به‌ویژه کودکان زیر پنج سال، سالمندان، زنان باردار و افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند، در گروه‌های پرخطر قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بیماران کلیوی، کبدی، تنفسی و قلبی-عروقی و همچنین افرادی که به هر دلیل از میزان بالای آسپرین یا مقدار مشخصی از کورتون‌ها استفاده می‌کنند نیز بیشتر در معرض ابتلا و عوارض بیماری‌های تنفسی از جمله کرونا هستند.

توصیه به تزریق واکسن آنفلوآنزا در صورت تامین واکسن

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره وضعیت آنفلوآنزا و توصیه به تزریق واکسن، بیان کرد: اگر واکسن آنفلوآنزا تامین شود، اکنون زمان مناسبی برای تزریق آن است.

کریمی افزود: معمولا توصیه می‌شود واکسن در شهریورماه تزریق شود تا افراد در مهرماه و ماه‌های پس از آن ایمنی پیدا کنند، اما هنوز واکسن در اختیار ما قرار نگرفته است.

وی درباره علت تاخیر در تامین واکسن آنفلوآنزا توضیح داد: همان‌طور که سال گذشته نیز شاهد بودیم، واکسنی که در سطح دنیا تولید و عرضه شد، سویه‌ای را که موجب همه‌گیری آنفلوآنزا شده بود، پوشش نمی‌داد؛ در واقع، یک سویه آنفلوآنزا در سطح دنیا منتشر شد که پس از ساخت واکسن ایجاد شده بود و به همین دلیل، امسال سازمان جهانی بهداشت براساس رصد سویه‌های جدید، به شرکت‌هایی که واکسن آنفلوآنزا تولید می‌کنند، دستور داد از سویه‌های جدید در تولید واکسن استفاده کنند.

این پزشک عمومی اظهار کرد: به همین دلیل مقداری تاخیر در تولید واکسن آنفلوآنزا در سطح دنیا ایجاد شده است و از طرف دیگر، با توجه به تغییر سویه‌ها و تغییراتی که برای تولید واکسن انجام شده، احتمالا قیمت واکسن نیز افزایش پیدا کرده است، البته این موضوع را به صورت دقیق نمی‌دانیم، اما سازمان غذا و دارو نیز چنین موضوعی را مطرح کرده است.

به گفته کریمی در حال حاضر آنفلوآنزا در حدی نیست که نگرانی ایجاد کرده باشد، گرچه به نظر می‌رسد پاییز امسال بیماری زودتر خود را نشان داده و مقداری افزایش موارد داشته‌ایم.

ایمنی واکسن آنفلوآنزا دو هفته پس از تزریق ایجاد می‌شود

وی درباره زمان ایجاد ایمنی پس از تزریق واکسن گفت: از زمانی که واکسن تزریق می‌شود تا ایجاد ایمنی نسبی در بدن، بیشتر از دو هفته طول نمی‌کشد.

وی افزود: بنابراین هر زمانی که واکسن به دست ما برسد و بتوانیم تزریق آن را انجام دهیم، دو هفته بعد می‌توان انتظار داشت که ایمنی نسبی ایجاد شده باشد؛ البته این ایمنی کامل نیست، زیرا واکسن آنفلوآنزا هیچ‌گاه ایمنی کامل ایجاد نمی‌کند.

ضرورت استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و سربسته

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره اقدامات پیشگیرانه تا زمان تامین واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: شست‌وشوی دست‌ها، رعایت فاصله بیش از یک متر از افرادی که علائم سرماخوردگی دارند و استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل، به‌ویژه در مکان‌های پرتردد، شلوغ و سربسته که تهویه مناسبی ندارند، از جمله نکاتی است که شهروندان باید رعایت کنند.

کریمی تاکید کرد: به‌خصوص افرادی که بیشتر در محیط‌هایی مانند مدارس حضور دارند، باید این نکات را رعایت کنند و عمده این اقدامات برای کووید، در پیشگیری از آنفلوآنزا نیز می‌تواند موثر باشد.

مکمل‌های تبلیغاتی برای پیشگیری از کرونا مستندات علمی ندارند

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره برخی مکمل‌ها و محصولاتی که در فضای مجازی برای پیشگیری از ابتلا به کووید تبلیغ می‌شوند، بیان کرد: هیچ‌کدام از این محصولات مستندات علمی کافی ندارند و بیشتر جنبه بازاریابی و فروش محصول دارند و هیچ‌کدام از آنها در تحقیقات علمی به اثبات نرسیده‌اند.

کریمی خاطرنشان کرد: حتی درباره ویتامین C که عمدتا برای سرماخوردگی و موارد مشابه استفاده می‌شود، دوز‌های بسیار بالا ممکن است در برخی پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته باشد، اما این میزان بالا معمولا قابل تحمل برای انسان نیست که بخواهد چنین مقدار زیادی مصرف کند.

رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی؛ مهم‌ترین توصیه‌های پیشگیرانه

به گفته این پزشک عمومی، داشتن یک رژیم غذایی طبیعی که در آن به صورت روزانه از میوه و سبزی استفاده شود، در کنار فعالیت بدنی و تحرک روزانه، می‌تواند بسیار موثر باشد و اگر فرد همین نکات پیشگیرانه را رعایت کند، کافی است.

کریمی در ادامه یکی از نکات مهم پس از ابتلا را استراحت دانست و گفت: معمولا ما کمتر به استراحت توجه می‌کنیم و سعی داریم خیلی سریع به محل کار یا محل تحصیل خود برگردیم.

وی افزود: استراحت دو مزیت دارد؛ نخست اینکه به فرد مبتلا کمک می‌کند بهتر با ویروسی که وارد بدنش شده مقابله کند و دوره بیماری را کوتاه‌تر کند و به‌ویژه می‌تواند عوارض ناشی از ابتلا به این ویروس‌ها را کاهش دهد.

کریمی تصریح کرد: وقتی فرد به یک بیماری ویروسی تنفسی مبتلا می‌شود، ممکن است در ادامه بیماری دچار عوارضی مانند سینوزیت، عفونت گوش میانی یا حتی عفونت ریه شود.

وی تاکید کرد: افرادی که در منزل استراحت می‌کنند و مایعات بیشتری مصرف می‌کنند و از حضور در مکان‌های شلوغ و تجمعات پرهیز دارند، راحت‌تر می‌توانند با بیماری کنار بیایند و زودتر بهبود پیدا کنند.

به گفته این پزشک عمومی، فرد مبتلا وقتی در منزل استراحت می‌کند، از انتقال بیماری به دیگران نیز جلوگیری خواهد کرد.