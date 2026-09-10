جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه شامگاه پنجشنبه برای شرکت در اجلاس بریکس که ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلینو برگزار میشود، به هند سفر خواهد کرد.
به گزارش مهر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه گفت پوتین در چارچوب این سفر مجموعهای از دیدارهای دو جانبه و نشستهای چند جانبه خواهد داشت.
پسکوف افزود بسیاری از کشورهای عضو بریکس با فشارها و محدودیتهای غیرقانونی از سوی کشورهای ثالث روبهرو هستند و در این چارچوب، موضوع ایجاد سازوکارهایی برای تسویه حسابهای متقابل، همکاری اقتصادی و ایجاد پلتفرمهای سرمایهگذاری مشترک در دستور کار اجلاس قرار خواهد داشت.
یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه پیشتر اعلام کرده بود پوتین در حاشیه اجلاس با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین و نارندرا مودی، نخستوزیر هند دیدار و گفتوگو خواهد داشت.